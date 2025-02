DAX vorbörslich weiter in Rekordlaune -- Börsen in Fernost höher -- Siemens Energy bestätigt Jahresziele 2024/25 -- TeamViewer will 2028 Umsatz-Milliarde knacken -- Lufthansa, Apple im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Rekordjagd zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX zieht rund eine Stunde vor der Handelseröffnung um 0,27 Prozent an auf 22.097,50 Punkte.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls mit Zugewinnen gesehen. Am Mittwoch könnte es der deutsche Leitindex erstmals über die 22.100 Punkte-Marke schaffen. Kursgewinne in Asien verleihen Auftrieb, während es an der Wall Street am Vorabend ruhig zugegangen war. Daneben stehen einige Unternehmen wie etwa die Deutsche Börse, Siemens Energy oder auch TeamViewer mit Zahlenvorlagen im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften mit kleineren Aufschlägen starten. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich knapp im Plus. Zur Wochenmitte dürfte die besser als erwartet laufende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf einen in den kommenden Tagen vorgestellten Friedensplan für die Ukraine stützend wirken. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger dann auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Außerdem wird Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Am Vortag hatte Powell vor dem Senatsausschuss erklärt, die US-Notenbank müsse die Geldpolitik nicht rasch lockern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street gab es am Dienstag wenig Schwung. Der Dow Jones konnte dennoch Gewinne generieren und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 44.593,65 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr unterdessen leichte Verluste ein, am Ende lag das Minus bei 0,36 Prozent - das Börsenbarometer schloss bei 19.643,86 Zählern. Die US-Börsen gaben am Dienstag ihre Erholungsgewinne teilweise wieder ab. Zur Wochenmitte stehen die monatlichen Inflationsdaten bevor, vor denen sich Anleger in Vorsicht übten. Anleger richteten zudem ihre Aufmerksamkeit auf die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress. Hier betonte er, dass die Fed bei etwaigen Zinssenkungen "keine Eile" habe. Zusätzlich herrschte wieder Vorsicht, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die Einführung von Einfuhrzöllen auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern angekündigt hatte. Wie die Experten des Bernecker Börsenbriefs laut der Deutschen Presse-Agentur schrieben, sei der "Zollkrieg" von Trump "die Kopie der alten Gesetze von 2017, die verabschiedet wurden, aber nie in Kraft traten". Sie rechnen nun mit Verhandlungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken