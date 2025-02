US-Halbleiterproduktion

Nachdem sich US-Vizepräsident J.D. Vance auf einem KI-Gipfel in Paris optimistisch zur US-Halbleiterproduktion äußerte, zog die Intel-Aktie am Dienstag deutlich an. Wird Intel jetzt zur Trump-Aktie und ein Profiteur der US-Politik?

Vance äußert sich zu Halbleiterproduktion in den USA

US-Vizepräsident J.D. Vance hat auf einem Gipfeltreffen zu künstlicher Intelligenz in Paris optimistische Kommentare zur Halbleiterproduktion in den USA abgegeben. "Um Amerikas Vorteil zu sichern, wird die Trump-Regierung dafür sorgen, dass die leistungsstärksten KI-Systeme in den USA mit in den USA entwickelten und hergestellten Chips gebaut werden", zitiert MarketWatch aus Vances Rede. Im restriktiven KI-Gesetz der EU sieht er hingegen Probleme. "Wir glauben, dass exzessive Regulierung des KI-Sektors die industrielle Transformation, die mit KI einhergeht, töten kann, bevor sie richtig begonnen hat. Wir werden alles tun, damit sich die KI-Politik weiterentwickelt."

Intel könnte profitieren

Das könnte auch Gutes für Intel verheißen, das unter Präsident Joe Biden rund 8 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln aus dem US-amerikanischen Chips Act erhielt. Die Zukunft des Chips Act unter Trump sei zwar noch unklar, doch die Kommentare von Vance würden auf weniger Regulierung und ebenfalls das Bestreben zur Herstellung von Chips in den USA hindeuten.

"Ich denke, dass der Chips Act für Intel bestehen bleibt, aber für TSMC bin ich mir weniger sicher", gibt MarketWatch Patrick Moorhead, CEO und Chefanalyst bei Moor Insights & Strategy, wieder. "Trump wird Nvidia (NVDA), AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Marvell (MRVL), Apple (AAPL) und Qualcomm (QCOM) unter Druck setzen, mehr mit Intel zu machen."

Intel-Aktie legt zu

Nach Vances optimistischen Aussagen in Paris zur Halbleiterproduktion in den USA zogen die Aktien von Intel an der NASDAQ am Dienstag kräftig an. Sie gewannen letztlich 6,07 Prozent auf 20,97 US-Dollar. Auch am Mittwoch dürften sich die Gewinne fortsetzen. Vorbörslich notiert die Intel-Aktie zeitweise 1,57 Prozent höher bei 21,30 US-Dollar.

Auch für die Aktien des US-Halbleiterproduzenten GLOBALFOUNDRIES, der 2009 aus Advanced Micro Devices (AMD) hervorgegangen ist, ging es am Dienstag letztlich um 6,25 Prozent auf 40,10 US-Dollar hoch. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch notieren sie zeitweise 0,37 Prozent im Plus bei 40,48 US-Dollar.

