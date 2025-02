Neuer Hauptaktionär

Beim Panzergetriebehersteller RENK steigt der französisch-deutsche Rüstungskonzern KNDS zum größten Anteilseigner auf.

KNDS habe eine Option zum Kauf von gut 18,3 Millionen Aktien ausgeübt, Verkäufer sei der Finanzinvestors Triton, teilte RENK am Montagabend mit. Bisher war die Investmentgesellschaft mit 33,5 Millionen Anteilscheinen größte Aktionärin von RENK, vor KNDS mit 6,7 Millionen Papieren. Mit dem Paket dürfte der Anteil von KNDS nun auf 25,1 Prozent steigen, hieß es von Renk weiter. Die Behörden müssen dem Anteilskauf noch zustimmen. Die RENK-Aktie zog am Dienstag via XETRA kräftig an.

Das Papier gewann an der Spitze des Kleinwerteindex SDAX rund 10 Prozent auf 24,67 Euro. Allein im bisherigen Jahr hat der Kurs gut ein Drittel zugelegt. Dagegen war es 2024 nach dem Börsengang im Februar nur wenige Monate rund gelaufen: Vom Ausgabepreis bei 15 Euro war die Aktie bis Anfang April auf fast 40 Euro geklettert, doch danach ging es abwärts.

Ein Marktteilnehmer sah den Anteilsverkauf als positive Überraschung. Denn damit schwinde ein guter Teil des Überhangs durch die Position bei der Investmentgesellschaft Triton, der die RENK-Aktien zuletzt ausgebremst habe.

KNDS ging aus dem Zusammenschluss des deutschen Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Waffenhersteller Nexter hervor. Der Konzern versteht sich als ein führender europäischer Hersteller militärischer Landsysteme mit Standorten in Deutschland und Frankreich. Der rechtliche Sitz ist in Amsterdam. Der französische Staat ist maßgeblich an KNDS beteiligt. Das Unternehmen hat rund 9.500 Beschäftigte und wies für 2023 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro aus.

