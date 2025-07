RENK Aktie News: RENK am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 64,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,32 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.992 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,44 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,592 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 52,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

