RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 63,65 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 63,65 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 62,81 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 476.370 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. 35,05 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,592 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 52,43 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

