KI-Ausgaben

Der DeepSeek-Schock hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und Sorgen um Überbewertungen auf der einen und möglicherweise zu optimistisch eingeschätzte Geschäftsaussichten von NVIDIA & Co. auf der anderen Seite geweckt. Große Tech-Unternehmen haben nun aber Beruhigungspillen verteilt.

• DeepSeek bringt KI-Schock

• Tech-Giganten mit geplanten Milliardenausgaben

• NVIDIA als Profiteur



Wer­bung Wer­bung

Das KI-Gewitter, das auf die Märkte niederging, nachdem das chinesische Startup DeepSeek mit einem überschaubaren Entwicklungsbudget von 5,6 Millionen US-Dollar einen ebenbürtigen ChatGPT-Konkurrenten an den Start gebracht hatte, hat Zweifel an KI-Aktien aufkommen lassen. Insbesondere die Tatsache, dass DeepSeek-R1 auf weniger leistungsstarken Chips laufen kann, wurde am Markt mit Ernüchterung aufgenommen - immerhin würde dies die KI-Ausgaben von Techunternehmen deutlich senken, die Nachfrage nach den hochpreisigen und leistungsstarken Chips, die etwa NVIDIA mit der Blackwell-Serie unters Volk bringen will, könnte dann deutlich geringer ausfallen.

Techriesen halten an Milliardenausgaben fest

Doch die letzten Tage haben gezeigt: Die großen Techunternehmen haben offenbar nicht vor, weniger Geld für KI zu reservieren, als ursprünglich geplant. Amazon will im Gesamtjahr 2025 rund 100 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken - größtenteils in den Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz -, wie im Rahmen der jüngsten Bilanzvorlage bekannt wurde. Die Nachfrage der IT-Kunden nach Ressourcen dafür sei so groß, dass die Cloud-Sparte AWS auf Kapazitäts-Engpässe treffe, betonte Amazon-Chef Andy Jassy in diesem Zusammenhang.



Eine App für alle Ihre Versicherungen. Finden Sie heraus, bei welchen Verträgen Sie sparen oder mehr Leistungen herausholen können. Hier kostenlos die App von Clark herunterladen und testen*







Wer­bung Wer­bung

Auch der Microsoft-Konzern hat künstliche Intelligenz als eines der wichtigsten Konzernthemen definiert. Entsprechend viel Geld ist denn auch für den Bereich geplant: 80 Milliarden US-Dollar sollen es im Geschäftsjahr 2024/2025 werden - vorrangig für den Ausbau von Rechenzentren.

Etwas weniger, nämlich 75 Milliarden US-Dollar, plant unterdessen der Mutterkonzern des Suchmaschinenriesen Google, Alphabet, an KI-Investitionen. Dies wurde im Rahmen der jüngsten Bilanzvorlage bestätigt.

Wer­bung Wer­bung

Bei der Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Mutter Meta will man ebenfalls nicht kleckern, sondern klotzen, auch wenn man mit den Milliardenausgaben von Amazon und Microsoft nicht mithalten kann. In einem Facebook-Beitrag erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg, man wolle aber immerhin 60 bis 65 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um in KI-Infrastruktur zu investieren.





Sichern Sie sich attraktive Zinsen mit dem Tagesgeldkonto der Consorsbank*! Neukunden erhalten 3,25 % p.a. für die ersten drei Monate (Stand: 11.02.2025). Keine Mindestanlage und Ihre Einlagen bis zu 1.000.000 € sind geschützt. Hier kostenlos Konto eröffnen!*





KI-Ausgaben bleiben hoch - Vorteil für NVIDIA-Aktie?

Dies dürfte unter Anlegern, insbesondere jenen von Halbleiterherstellern wie NVIDIA, für Erleichterung sorgen. Denn Big Tech scheint sich - ungeachtet der potenziellen Sparmöglichkeiten, die sich durch DeepSeek ergeben könnten, bei den KI-Ausgaben nicht einschränken zu wollen. Ob NVIDIA angesichts der jüngsten Entwicklungen weiter eine derart hohe Nachfrage nach einen Blackwell-Chips verzeichnen kann, bleibt zwar abzuwarten, der KI-Riese hatte die hohe Zahl von Bestellungen aber ohnehin nicht zeitnah abarbeiten können. Hinzu kommt: NVIDIA hat auch Chips mit geringerer Leistung und günstigerem Preis im Portfolio, das Unternehmen würde also auch dann profitieren, wenn sich die Nachfrage auf andere Produkte verschieben würde.

Redaktion finanzen.net