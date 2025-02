• OpenAI-CEO lobt DeepSeek R1

• DeepSeek erregt globales Aufsehen

• KI-Wettlauf hält an



Der CEO von OpenAI, Sam Altman, hat sich im Rahmen eines Beitrags auf X positiv über das neu veröffentlichte chinesische KI-Modell DeepSeek R1 geäußert. Dabei betonte er, dass er dennoch der Meinung sei, dass OpenAI "viel bessere Modelle" liefern werde.

Via X erklärt Altman, dass das chinesische KI-Modell insbesondere in Bezug auf Kosten und Effizienz neue Maßstäbe setzen würde: "DeepSeeks R1 ist ein beeindruckendes Modell, insbesondere im Hinblick auf das, was sie für den Preis liefern können".

but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission.



the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming.