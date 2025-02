• Donald Trump lässt strategische Krypto-Reserve der USA prüfen

• XRP- und BTC-Fans im Clinch

• Vorwurf: Ripple lobbyiere gegen die strategische Bitcoin-Reserve (SBR)

Während seines Wahlkampfes hatte Donald Trump die Krypto-Community umgarnt. Er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche, hatte der 78-Jährige erklärt und unter anderem versprochen, sämtliche Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitze oder in Zukunft erwerbe. Dies werde als Kern eines "strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes" dienen.



Doch bisher hat der Republikaner die Krypto-Unterstützer enttäuscht. Denn nach seiner Vereidigung lässt er zwar eine Arbeitsgruppe die Einrichtung einer amerikanischen Digitalwährungsreserve prüfen, jedoch blieb er mit dieser Ankündigung in einem Präsidentenerlass weit hinter den Erwartungen der Krypto-Branche zurück, wo man gehofft hatte, dass er die Reserve gleich schaffen werde.

"Die Arbeitsgruppe bewertet die mögliche Schaffung und Pflege eines nationalen Bestands an digitalen Vermögenswerten und schlägt Kriterien für die Einrichtung eines solchen Bestands vor, der möglicherweise aus Kryptowährungen stammt, die von der Bundesregierung im Rahmen ihrer Strafverfolgungsmaßnahmen rechtmäßig beschlagnahmt wurden", ist laut "BTC Echo" in Trumps Executive Order zu lesen.

Doch obwohl Trumps Arbeitsgruppe erst im Januar ins Leben gerufen wurde, ist in der Krypto-Community bereits ein heftiger Streit entflammt. Im Grunde geht es dabei um die Frage, ob neben Bitcoin auch noch weitere Kryptowährungen zum nationalen Bestands an digitalen Vermögenswerten aufgenommen werden sollen.





Naturgemäß stören sich Bitcoin-Fans daran, dass sich Ripple Labs für eine diversifizierte Krypto-Reserve, anstelle einer reinen Bitcoin-Reserve einsetzt. So postete beispielsweise Pierre Rochard, Research-Leiter des Bitcoin-Mining-Unternehmen Riot Platforms, auf dem Kurznachrichtendienst X: "Das größte Hindernis für die strategische Bitcoin-Reserve ist nicht die Fed, das Finanzministerium, die Banken oder Elizabeth Warren. Es ist Ripple/XRP." Sein Vorwurf: "Sie betreiben eine aggressive Lobbyarbeit gegen die SBR, indem sie Politiker mit Millionen von US-Dollar bewerfen und verzweifelt versuchen, sie zu Fall zu bringen."

The biggest obstacle for the Strategic Bitcoin Reserve is not the Fed, Treasury, banks, or Elizabeth Warren.



It’s Ripple/XRP. They are aggressively lobbying against the SBR by throwing around $millions at politicians, desperately trying to derail it.



They did the same to…