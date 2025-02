Analystenprognose

Nachdem die First Majestic Silver-Aktie vergangene Woche noch infolge von positiven Nachrichten kräftig zulegen konnte, schwächeln die Papiere inzwischen etwas.

• First Majestic Silver mit neuen Ergebnissen für Navidad-Entdeckung in Mexiko

• CEO: "Erfolg von Santa Elena hält an"

• So schätzen Analysten die First Majestic Silver-Aktie ein

First Majestic Silver-Aktie im Fokus

Die First Majestic Silver-Aktie hat am Dienstag an der NYSE letztlich 1,58 Prozent auf 5,61 US-Dollar nachgegeben. Im Mittwochshandel steht sie zeitweise 2,05 Prozent höher bei 5,73 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine bisher um 4,28 Prozent zugelegt (Stand: Schlusskurs vom 11.02.2025). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 2,68 Milliarden US-Dollar.

Das bewegte die First Majestic Silver-Aktie zuletzt

Vergangene Woche konnte die First Majestic Silver-Aktie noch von Nachrichten zu neuen Ergebnissen für die Navidad-Entdeckung in seiner Silber-/Goldmine Santa Elena in Sonora, Mexiko, profitieren.

"Der Erfolg von Santa Elena hält an", wird Keith Neumeyer, Präsident und CEO von First Majestic, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Das Explorationsprogramm bei Navidad im zweiten Halbjahr hat die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung der Navidad-Entdeckung erfolgreich erweitert und die Mineralisierung näher an die Mineninfrastruktur von Ermitaño ausgedehnt. Wir rechnen mit einem anhaltenden Erfolg bei Santa Elena im Jahr 2025, während wir daran arbeiten, die Minerallagerstätte bei Navidad zu vergrößern und zu definieren. Wir freuen uns sehr über das Potenzial dieser neuen Entdeckung, die unserer Meinung nach eine hochwertige Gelegenheit zur Erweiterung der Mineralressourcen- und Mineralreservenbasis sowohl für den Betrieb Santa Elena als auch für das Unternehmen als Ganzes darstellt."

Die Aktie kletterte vergangenen Dienstag bis zum Handelsende um 7,88 Prozent auf 6,16 US-Dollar. Im Hoch konnte sie gar um 9,37 Prozent auf 6,25 US-Dollar zulegen.

Anleger dürften nun gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 warten. Diese wird First Majestic Silver am 20. Februar 2025 präsentieren.

Einschätzungen der Analysten

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks fünf Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für First Majestic Silver angegeben. Von den fünf Analysten empfehlen vier die Aktie zu halten, während einer der Analysten ein Buy-Rating vergeben hat. Das durchschnittliche Kursziel für die First Majestic Silver-Aktie liegt derzeit bei 7,49 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 33,51 Prozent gegenüber dem letzten Preis von 5,61 US-Dollar. Das höchste Kursziel liegt bei 11,00 US-Dollar, die geringste Prognose bei 6,00 US-Dollar und damit nach wie vor über dem aktuellen Kurs.

