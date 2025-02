Umbenennung

Nach Google folgt nun auch Apple in seiner Karten-App der von US-Präsident Donald Trump verfügten Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika.

Der neue Name wird zunächst nur Nutzern in den USA angezeigt, eine Anpassung in anderen Regionen soll aber folgen, wie Apple dem Finanzdienst Bloomberg mitteilte.

In Google Maps wird der Meerbusen für Nutzer in den USA nur als Golf von Amerika angezeigt, anderswo sind beide Bezeichnungen zu sehen. Wie Apple die Namensänderung außerhalb der USA umsetzen wird, blieb zunächst unklar. Am Dienstag wurde in der US-Version der App bereits die neue Bezeichnung angezeigt.

Trump hatte die Umbenennung kurz nach seinem Amtsantritt vor gut drei Wochen angeordnet. Der Name "Golf von Mexiko" ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba. Trumps Erlass zufolge gilt die Namensänderung für das Gebiet bis zu den Seegrenzen von Mexiko und Kuba.

Unterdessen wurde einem Reporter von Associated Press (AP) nach Angaben der US-Nachrichtenagentur der Zutritt zu einer Veranstaltung im Weißen Haus mit der Begründung verwehrt, dass das Medienunternehmen in der Berichterstattung der vom Präsidenten verfügten Umbenennung nicht folge. Die Agentur und die Korrespondenten-Vereinigung des Weißen Hauses protestierten gegen diesen Schritt.

Apples Videostreaming-Dienst kommt auf Android

Apple bringt sein Videostreaming-Angebot auf Geräte mit dem Betriebssystem Android und weitet damit im Wettbewerb mit Netflix und Co die potenzielle Nutzer-Basis aus. Apple TV+ startete vor gut fünf Jahren und war zunächst auf Geräten des iPhone-Konzerns verfügbar. Später kam eine App für Fernseher hinzu. Der Schritt jetzt öffnet den Weg zu Nutzern von Android-Smartphones und -Tablets.

Seine Musikstreaming-App bietet Apple auch auf Android an. Ursprünglich wurden die Abo-Dienste als ein Weg gesehen, die eigenen Geräte attraktiver zu machen.

Apple TV+ versucht, im harten Wettbewerb der Streamingdienste mit exklusiv verfügbaren Serien wie "Severance" und "Slow Horses" und Filmen wie "Killers of the Flower Moon" zu punkten. Mit einem zusätzlichen Abo kann man auch Spiele der amerikanischen Fußball-Liga MSL sehen, die durch Stars wie Lionel Messi aufgewertet wurde. Apple TV+ hat Marktforschern zufolge nach wie vor deutlich weniger Zuschauer als Netflix und Disney+.

In der Android-App wird man auch Abos von Apple-TV+ abschließen können, dafür wurde Googles Bezahlsystem integriert. Die Cast-Funktion, mit der man Videos von einem Mobilgerät zum Beispiel auf Fernseher übertragen kann, ist in der ersten Version der App zunächst nicht verfügbar.

Im NASDAQ-Handel legen Apple-Papiere zeitweise um 1,57 Prozent zu auf 236,28 US-Dollar.

CUPERTINO (dpa-AFX)