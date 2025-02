Pause beendet

Strategy (ehemals MicroStrategy) setzt seinen Bitcoin-Kauf fort und beendet damit eine mehrwöchige Pause. Anleger reagieren wohlwollend auf die neuesten Zukäufe.

• Strategy-Aktie legt nach Bitcoin-Zukäufen zu

• Bitcoinbestand klettert auf 478.740 BTC

• 21/21-Plan im Blick



NASDAQ-Wert Strategy-Aktie gewinnt

Für die Aktien von Strategy (ex MicroStrategy) ging es zum Wochenbeginn aufwärts. Grund dafür ist, dass das Unternehmen wieder bei der Urdigitalwährung Bitcoin zugegriffen hat. Damit hat das Unternehmen seine wochenlange Pause von Bitcoin-Zukäufen beendet. Anleger quittierten die Nachricht mit einem klaren Kursplus. Am Montag stieg das Papier via NASDAQ um letztlich 2,16 Prozent auf 334,62 US-Dollar. Im Handel am Dienstag drehte die Stimmung dann wieder - der Anteilsschein verlor 4,53 Prozent auf 319,46 US-Dollar.

Weitere Bitcoin im Millionenwert angehäuft

Wie aus der entsprechenden SEC-Mitteilung sowie einem X-Post von Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender Michael Saylor hervorgeht habe das Unternehmen am 10. Februar bekanntgegeben zwischen dem 3. und 9. Februar insgesamt 7.633 Bitcoin im Wert von etwa 742,4 Millionen US-Dollar gekauft. Damit steigt der Bitcoinbestand des Unternehmens, das seit Neustem nur noch unter "Strategy" firmiert, auf 478.740 Bitcoin, die für etwa 31,1 Milliarden US-Dollar zu ~65.033 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.

$MSTR has acquired 7,633 BTC for ~$742.4 million at ~$97,255 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 4.1% YTD 2025. As of 2/09/2025, @Strategy holds 478,740 $BTC acquired for ~$31.1 billion at ~$65,033 per bitcoin. https://t.co/rIftxRX2Zr - Michael Saylor?? (@saylor) February 10, 2025

21/21-Plan im Fokus

Das in Tysons, Virginia, ansässige Unternehmen stellte erst im vergangenen Jahr den "21/21-Plan" vor, mit dem es 42 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Bitcoin beschaffen will. Der Plan sehe vor, 21 Milliarden US-Dollar durch die Emission von Eigenkapital zu generieren, während die verbleibenden 21 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf festverzinslicher Wertpapiere aufgebracht werden sollen.

"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den für unsere Aktionäre geschaffenen Wert zu steigern, indem wir die digitale Transformation des Kapitals nutzen. Heute geben wir unser strategisches Ziel bekannt, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar Kapital aufzubringen, davon 21 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und 21 Milliarden US-Dollar festverzinsliche Wertpapiere, was wir als unseren "21/21-Plan" bezeichnen. Als Bitcoin-Treasury-Unternehmen planen wir, das zusätzliche Kapital zu verwenden, um mehr Bitcoin als Treasury-Reservevermögen zu kaufen, und zwar auf eine Weise, die es uns ermöglicht, eine höhere BTC-Rendite zu erzielen", so Phong Le, President und Chief Executive Officer von Strategy.

