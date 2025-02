Solides Ergebnis

Siemens Energy hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt.

Der Energietechnikkonzern plant weiterhin mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent und einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnis-Marge zwischen 3 und 5 Prozent, wie er bei Vorlage der Zwischenbilanz zum ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) mitteilte. Nach Steuern peilt Siemens Energy ein Ergebnis "um den Break-even" an, dies ist bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf seiner Anteile an Siemens Limited in Indien.

Wer­bung Wer­bung

Siemens Energy hatte vor gut zwei Wochen bereits vorläufige, über den Erwartungen liegende Zahlen für das Auftaktquartal veröffentlicht. Beim Free Cashflow vor Steuern standen wegen hoher Anzahlungen auf Großprojekte Mittelzuflüsse von insgesamt gut 1,5 Milliarden Euro in den Büchern. Das führt dazu, dass im Gesamtjahr das Ziel von bis zu 1 Milliarde Euro wohl übertroffen wird. Ein angepasstes Free-Cashflow-Ziel soll es im Mai bei Vorlage der Halbjahreszahlen geben.

Siemens-Energy-CEO: Sorge des Marktes wegen DeepSeek nicht begründet

Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch hält die Sorgen des Kapitalmarktes hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen des Deepseek-KI-Modells auf das eigene Geschäft mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren für unbegründet. "Wenn ein Modell wie DeepSeek deutlich weniger Stromverbrauch hat, dann heißt das natürlich auch, dass sich die Anwendung dieser Modelle viel schneller rechnet", sagte der Manager in einer Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Wer­bung Wer­bung

Wenn die Kosten dafür, ein Modell lernend zu bekommen, geringer seien, führe das paradoxerweise trotzdem dazu, dass durch Mehranwendungen auch eine vergleichbare Strommenge gebraucht werde. "Wir gehen also nicht davon aus, dass das irgend etwas an unserer mittelfristigen Planung ändert", versicherte Bruch. Im Übrigen sei KI nur als ein Upside in der Planung berücksichtigt und nicht die Basis.

Weltweit wachse der Strombedarf über alle Industrien hinweg um 3 bis 4 Prozent im Jahr, so Bruch. "Von dem weltweiten Strombedarf machen Datenzentren etwa 1 Prozent des Strombedarfs aus, und nur der geringste Anteil davon, nämlich etwa 20 Prozent, sind heute verbunden mit Anwendungen wie Künstlicher Intelligenz und Lernen dieser stromintensiven Modelle."

Wer­bung Wer­bung

"Wenn sich da etwas bewegt, dann ist das relevant, aber nicht so dominierend, wie es manchesmal erscheint", fügte Bruch hinzu. "Aber ganz klar: Der Strombedarf für Rechenzentren wird schneller wachsen als andere Bereiche. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie in 2030 ungefähr 4 Prozent des Strombedarfs ausmachen werden."

Der Fall DeepSeek hatte Ende Januar zu einem Kurssturz vieler Aktien geführt, die von Investoren mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Auch die Siemens-Energy-Aktie verlor binnen eines Tages rund 20 Prozent. Bruch führte das darauf zurück, dass das Papier von Fonds in KI-Körben geführt werde. Der Kurs hat sich inzwischen wieder erholt.

Siemens Energy sieht auf US-Markt mehr Chancen als Risiken

Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch sieht angesichts der Wachstumsaussichten auf dem US-Markt trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor allem Chancen auf dem dortigen Markt. "Wir sind in den USA ein sehr lokales Unternehmen", sagte Bruch in einer Telefonpressekonferenz. Das gelte für Onshore Wind, Gas Services und Grid Technologies. Das Energietechnikunternehmen betreibt acht Produktionsstätten in den USA und beschäftigt 12.000 Mitarbeiter vor Ort.

Allerdings habe man internationale Wertschöpfungsketten, vor allem aus Mexiko kämen Teile. Gegen das mittelamerikanische Land will Trump 25 Prozent Importzoll verhängen, derzeit ist dies ausgesetzt. "Entscheidend wird am Ende sein, ob am Ende durch die Zölle ein Wettbewerbsnachteil für uns entsteht", sagte Bruch. Denn die Zölle träfen natürlich auch die Wettbewerber von Siemens Energy. Kein Unternehmen sei 100 Prozent lokal.

Mögliche Folgen der Importzölle würden derzeit im Detail analysiert. "Wir werden Effekte haben durch die Zölle", räumte Bruch ein. "Die große Frage wird sein, was bedeutet das netto." Das könne man noch nicht quantifizieren. Bruch geht allerdings davon aus, bei bestehenden Verträgen die Kosten von Zöllen an die Kunden weitergeben zu können.

"Grundsätzlich schätze ich für uns die Chancen im nordamerikanischen Markt höher ein als die Risiken", sagte Bruch und verwies auch darauf, dass "private Unternehmen ganz massiv in die Energieinfrastruktur investieren wollen". So seien im Geschäft mit Gasturbinen die Hälfte der Reservierungen von 20 Gigawatt, die allein im ersten Quartal bei Siemens Energy getätigt wurden, aus den USA gekommen.

Siemens Energy-Aktien legen nach Zahlen zu - Rekord in Reichweite

Die Aktien von Siemens Energy haben sich am Mittwoch bis zum Mittag zeitweise in die Spitzengruppe des DAX vorgearbeitet. Die Papiere gewannen via XETRA bis zu 3 Prozent, blieben aber in ihrer Konsolidierung knapp unter ihrem Rekord vom Januar. Für eine Annäherung an das Rekordhoch von 60,40 Euro aus dem Januar reichte der Schwung noch nicht. Zuletzt schmolz das Kursplus auf ein Prozent.

Am Morgen hatte das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, nachdem im Januar bereits Eckdaten vorgelegt worden waren. Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs lobte die Erholungsstory von Siemens Energy. Eine Aufstockung der Free-Cashflow-Ziele sei wahrscheinlich und bei der Profitabilität vor Sondereinflüssen liege man auch über Plan. Am Jahresausblick hielt der Energietechnikkonzern fest.

Im Januar war der Siemens-Energy-Kurs nach dem Rekord abgesackt wegen der Debatte über ein effizienteres KI-Modell des chinesischen Anbieters DeepSeek. Bei den Aktien des Energietechnik-Konzerns hatte es nach starkem Lauf im Jahr 2024 Gewinnmitnahmen ausgelöst, dass die Chinesen womöglich mit weniger Rechenleistung auskommen als die etablierten Modelle.

DOW JONES / dpa-AFX