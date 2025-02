Partnerschaft

Ein kleines KI-Startup hat am Dienstag an der Börse eine Kursexplosion erlebt. Der Grund ist die Zusammenarbeit mit einem der größten Namen der KI-Branche: NVIDIA.

Werte in diesem Artikel

• Firefly Neuroscience-Aktie steigt nach NVIDIA-Kooperation um 170 Prozent

• Aufnahme in das NVIDIA Connect-Programm ermöglicht Zugang zu KI-Tools

• Firefly plant Entwicklung eines Basismodells des menschlichen Gehirns



Wer­bung Wer­bung

Firefly Neuroscience, ein KI-Unternehmen mit Fokus auf neurowissenschaftliche Lösungen für Patienten mit psychischen Erkrankungen und kognitiven Störungen, ist nur wenigen Anlegern hierzulande ein Begriff. Auch in den USA gilt Firefly als Smallcap, dessen Aktien bis zum Wochenstart noch bei rund drei US-Dollar gehandelt wurden. Am Dienstag ging der Anteilsschein an der NASDAQ aber mit einem massiven Kursplus von 170,97 US-Dollar bei 8,40 US-Dollar aus dem Handel. Im vorbörslichen Mittwochshandel verliert der Anteilsschein jedoch zeitweise wieder mäßige 1,79 Prozent auf 8,25 US-Dollar.

Kooperation mit NVIDIA treibt den Kurs

Wie aus einer Pressemitteilung von Firefly Neuroscience hervorgeht, wurde das Unternehmen in das NVIDIA Connect-Programm aufgenommen. Im Rahmen der Kooperationsinitiative bekomme man so Zugang zu "leistungsstarken neuen Tools und Ressourcen dieses prestigeträchtigen Programms". So könne man "eine neue strategische Initiative zur Entwicklung eines proprietären Basismodells des menschlichen Gehirns" unterstützen.

Wer­bung Wer­bung

Im Rahmen des Connect-Programms von KI-Riese NVIDIA können Unternehmen fortschrittliche Softwareentwicklungsressourcen, branchenführende Frameworks und Softwareentwicklungskits nutzen und haben zudem Zugang zu einem globalen Ökosystem, um die Fähigkeiten ihrer Softwareentwicklungsteams zu erweitern. Für Firefly Neuroscience bedeutet dies unter anderem, dass man auf technische Schulungen und technische Beratung zur Unterstützung der Produktentwicklung sowie Rabatte auf NVIDIA-Software und -Hardware zur Beschleunigung der Entwicklung und Steigerung der Effizienz zurückgreifen könne, heißt es im Rahmen der Pressemitteilung weiter.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, zu den wenigen ausgewählten Medtech-Unternehmen - ob groß, mittelgroß oder klein - zu gehören, die in das prestigeträchtige NVIDIA Connect-Programm aufgenommen wurden", sagte Greg Lipschitz, Executive Chairman von Firefly. Dies markiere einen "wichtigen Meilenstein" für Firefly und komme zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt, da Fireflys BNA™-Datenbank, die bereits jetzt sehr umfangreich sei, mit jeder neuen klinischen Studie und Bewertung weiter wachse, so der Manager weiter. Lipschitz sieht sein Unternehmen nun "einzigartig positioniert, um das weltweit erste Basismodell eines menschlichen Gehirns zu erstellen".



Redaktion finanzen.net