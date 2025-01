Marktbericht aktuell

Mit dem Vortagesrekord im DAX nach den US-Verbraucherpreisen bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv.

Der DAX ging 0,44 Prozent höher bei 20.665,61 Punkten in den Donnerstagshandel. Kurz darauf erreichte er bei 20.675,08 Zählern ein neues Allzeithoch. Aktuell legt er noch moderat zu.

Erst gestern hatte der deutsche Leitindex bei 20.629,77 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, mit einem Schlussstand von 20.574,68 Zählern verbuchte er ebenso eine neue Bestmarke auf Schlusskurs-Basis.

US-Inflationszahlen sorgen am Vortages für Erleichterung

Auch an der Wall Street reagierten Anleger positiv auf die nInflationszahlen, gerade im besonders zinssensiblen Technologiebereich. Der NASDAQ 100 übersprang seine 50-Tage-Linie und macht sich daran, seinen Konsolidierungstrend vom Rekord Mitte Dezember in Angriff zu nehmen. Asiens Börsen nahmen die Erleichterungsrally allerdings nicht auf.

Zinsen im Blick: Wie wird die Fed reagieren?

Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate des Preisauftriebs (ohne Energie und Nahrungsmittel) war zum Ende 2024 überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.

DAX auf dem Weg zur 21.000er-Marke?

"Nachdem die US-Verbraucherpreise die Rentenmärkte auf Erholungskurs getrieben haben, ist der Weg nach oben frei", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Ausbruch des DAX auf neue Rekorde. Nächstes übergeordnetes Ziel der neuen Rally-Runde sei aus technischer Sicht der Bereich zwischen 21.200 und 21.500 Punkten. Kurzfristig könnte allerdings der Verfallstermin am Freitag die Dynamik bremsen.

Hexensabbat am Freitag

"Einzelkurse könnten an potenziellen Basispreisen festhängen", so der Marktteilnehmer. Am Freitagmittag verfallen die Januar-Index-Optionen, am Abend die Optionen auf die Einzelaktien. Am Donnerstag könnte unter anderem der Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia für Impulse sorgen, der so genannte Philly-Fed. Zudem geht die Berichtssaison bei den Banken mit den Zahlen der Bank of America und von Morgan Stanley weiter.

