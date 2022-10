Anleger an Frankfurter Börse warten auf Leitzinsentscheid der EZB: DAX eröffnet mit kleinen Verlusten

Der DAX gibt zum Start um 0,32 Prozent auf 13152,99 Punkte nach.

In New York hatten am Vortag die Aussagen großer Tech-Konzerne letztlich doch etwas auf die Stimmung gedrückt, so dass auch die Vorgaben nicht wirklich positiv ausfielen.

EZB-Zinsentscheid im Blick

Mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB rechnet die überwiegende Mehrheit von Volkswirten am Nachmittag mit einer erneuten deutlichen Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte, um die rekordhohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte unlängst die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation berkäftigt. "Wir werden tun, was wir tun müssen. Das heißt, die Zinsen in den nächsten Sitzungen erhöhen", sagte Lagarde. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am um 14:15 Uhr bekanntgegeben.

GfK-Konsumklima beendet Talfahrt vorerst

Bereits vor Beginn des Handels an der Frankfurter Börse wurde das GfK-Konsumklima für November veröffentlicht. Dieses hat sich nach mehreren Rückgängen in Folge nun zunächst stabilisiert und weist sogar eine leichte Zunahme aus. GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl warnt jedoch davor, bereits von einer Trendwende zu sprechen. "Die Situation bleibt für die Konsumstimmung sehr angespannt", so Bürkl.

Bilanzsaison geht unvermindert weiter

Im Fokus steht zudem weiter die Berichtssaison. Aus Deutschland legten am Morgen unter anderem Beiersdorf, AIXTRON und WACKER CHEMIE ihre Zahlen vor, Daimler Truck öffnete seine Bücher zudem bereits am Mittwochabend nach Handelsschluss.

In den USA stehen am späten Abend nach Handelsschluss an den US-Börsen außerdem noch die Bilanzen von Apple und Amazon auf der Agenda.

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX