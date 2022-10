DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa im 3. Quartal mit höherem Gewinn als erwartet -- Daimler Truck schlägt Prognosen -- HelloFresh, Beiersdorf, AIXTRON, VW, Ford, Meta im Fokus

Am Donnerstag haben die Anleger eine ganze Flut an Quartalszahlen zu verarbeiten. Vorbörslich legten unter anderem bereits Lufthansa , HelloFresh und Beiersdorf ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

Im Fokus der Anleger steht der Leitzinsentscheid der EZB am Nachmittag. Daneben müssen Anleger eine ganze Flut an Unternehmenszahlen verdauen.

Anleger an der Wall Street schalteten am Mittwoch einen Gang zurück.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um 0,16 Prozent auf 27.387,80 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent tiefer bei 2.987,42 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng dagegen einen Gewinn in Höhe von 1,74 Prozent auf 15.584,56 Stellen.

Nach zeitweise deutlichen Verlusten in den vergangenen Tagen stabilisieren sich die Kurse an den Börsen in China wieder etwas. In Hongkong ist eine deutlichere Erholung zu erkennen, während sich die Ausschläge in Festlandchina und Japan in Grenzen halten.

