10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB-Leitzinsentscheid im Fokus

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um 0,16 Prozent auf 27.387,80 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent tiefer bei 2.987,42 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng dagegen einen Gewinn in Höhe von 1,74 Prozent auf 15.584,56 Stellen.

3. EZB-Leitzinsentscheid voraus

Die Europäische Zentralbank wird am Nachmittag den aktuellen Leitzins-Entscheid veröffentlichen.

4. Lufthansa-Aktie: Lufthansa im 3. Quartal mit höherem Gewinn als erwartet - Umsatz nahezu verdoppelt

Die Deutsche Lufthansa hat im dritten Quartal unter dem Strich einen deutlich höheren Gewinn eingefahren als erwartet. Zur Nachricht

5. HelloFresh-Aktie: Umsatz deutlich gestiegen - Höhere Kosten drücken auf operativen Gewinn

Gestiegene Kosten zusätzlich zur saisonal schwächeren Nachfrage drücken auf den operativen Gewinn des Kochboxenlieferanten HelloFresh. Zur Nachricht

6. Beiersdorf-Aktie: Beiersdorf traut sich im Gesamtjahr mehr Umsatz zu

Beiersdorf ist nach den ersten neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie legt nachbörslich zu: Daimler Truck schlägt Prognosen - Ausblick erhöht

Die Daimler Truck Holding AG hat im dritten Quartal eine starke Geschäftsentwicklung über den Erwartungen geschafft und den Jahresausblick angehoben. Zur Nachricht

8. Meta-Aktie nachbörslich an der NASDAQ mit Kursrutsch: Facebook-Mutter erleidet Gewinneinbruch

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss ihre Bücher geöffnet und die mit Spannung erwartete Quartalsbilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise geben am Donnerstag leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 95,89 US-Dollar. Das waren 0,15 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 0,20 Dollar auf 88,08 Dollar nach.

10. Euro hält sich über Parität zum Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag vor einer Zinsentscheidung der Europäische Zentralbank (EZB) wenig bewegt und damit die starken Kursgewinne der beiden vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0078 Dollar gehandelt und nahezu auf dem gleichen Niveau am Vorabend.

