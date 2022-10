Daimler Truck-Aktie legt nachbörslich zu: Daimler Truck schlägt Prognosen - Ausblick erhöht

Der Konzern habe von einem deutlich höheren Absatz, einer guten Preisdurchsetzung und einem starken Aftersales-Geschäft profitiert, teilte der Lkw-Hersteller mit.

Das Konzern-EBIT gab Daimer Truck im Quartal mit bereinigt 1,273 Milliarden Euro an, ein Anstieg um 159 Prozent. Analysten hatten im Konsens laut Daimler Truck nur 1,081 Milliarden Euro erwartet. Das bereinigte EBIT im Industriegeschäft stieg um 158 Prozent auf 1,223 Milliarden und die bereinigte Umsatzrendite auf 9,4 (Q3 2021: 5,4) Prozent. Den freien Cashflow gab Daimer im Industriegeschäft mit plus 592 (minus 782) Millionen Euro an.

Trucks North America steigerte das bereinigte EBIT um 111 Prozent und die bereinigte Umsatzrendite auf 12,0 Prozent (9,7) Prozent. Mercedes-Benz kam bereinigt beim EBIT auf einen Anstieg um 316 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von 9,2 Prozent (3,1 Prozent).

Angesichts der positiven Entwicklung erwartet der Konzern für das Segment Mercedes-Benz 2022 eine bereinigte Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent statt wie bisher von 6 bis 8 Prozent. Die Gesamtjahresprognosen für die anderen Segmente bleiben unverändert. Entsprechend wurde die Prognose für das Konzern-EBIT auf "leichter Anstieg" angepasst von "auf Vorjahresniveau". Für das Industriegeschäft erwartet Daimler Truck für das Geschäftsjahr 2022 nach wie vor eine bereinigte Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent.

Den Umsatz sieht Daimler Truck im Konzern bei 50 bis 52 Milliarden Euro statt bei 48 bis 50 Milliarden. Der Umsatz im Industriegeschäft soll 48 bis 50 Milliarden statt 46 bis 48 Milliarden Euro erreichen.

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate steigt die Aktie von Daimler Truck zeitweise um 1,18 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Daimler Truck AG