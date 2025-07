Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag in Grün

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 52,14 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 52,14 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 217.429 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,87 EUR erreichte der Titel am 23.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,42 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,68 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Es stand ein EPS von 1,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

