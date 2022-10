Innovative Unternehmen: Bei diesen zwei Aktien hat ARK-Chefin Cathie Wood kürzlich aufgestockt

• ARK-Chefin auf der Suche nach Unternehmen, die auf neue Technologien setzen• Cathie Wood: Marktkapitalisierung von disruptiven Innovationen dürfte sich vervielfachen• Wood hat bei zwei innovativen Unternehmen aufgestockt

Anfang 2021 erreichte Cathie Woods Flagschiff-ETF, der ARK Innovation ETF, einen Höhepunkt - seither musste er ordentlich Federn lassen. Dennoch hält ARK-Chefin Chathie Wood weiter an ihrer Strategie fest und investiert in Unternehmen, die auf neue Technologien setzen. "Wir glauben - und um nur einige Zahlen zu nennen - dass wirklich disruptive Innovationen von heute 7 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung bis 2030 auf 210 Billionen US-Dollar steigen werden, von weniger als 10 % des breiten öffentlichen Aktienmarktes auf mehr als 60. Und wenn Sie Innovation vernachlässigen, werden Sie einige dieser unglaublichen Gelegenheiten verpassen", zitiert TipRanks Wood.

Erst kürzlich hat sie mit ARK Invest bei zwei innovativen Unternehmen, die auch bei weiteren Wall Street-Analysten Zuspruch finden, erneut zugeschlagen.

UiPath-Aktie

Eines der beiden Unternehmen, bei denen Cathie Wood zugeschlagen hat, ist UiPath - ein Unternehmen, das sich auf robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) spezialisiert hat. Wie UiPath auf seiner Webseite schreibt, hat das Unternehmen 2005 als zehnköpfiges Team mit Sitz in Bukarest unter der Leitung von CEO Daniel Dines begonnen. Anfangs hat UiPath Automatisierungsbibliotheken und Software an einige der weltweit größten Unternehmen ausgelagert. Inzwischen bietet das Unternehmen kostenlose Kurse für seine UiPath Academy an und unterrichtet mehr als 35.000 nun zertifizierte Entwickler in Sachen RPA. Wie TipRanks berichtet, gehören große Namen wie Google, Airbus und GE zu UiPaths Kunden. Das Ziel des Unternehmens: " Bill Gates sprach bei Microsoft früher von einem Computer in jedem Haushalt. Ich möchte einen Roboter für jeden Menschen.", so UiPath-CEO Daniel Dines.

Im zweiten Geschäftsquartal 2023, das am 31. Juli endete, erzielte UiPath einen Umsatz von 242,2 Millionen US-Dollar - eine Steigerung um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz konnte das Unternehmen gar um 44 Prozent auf 1,043 Milliarden US-Dollar steigern. Derweil schlug ein Verlust von zwei Cent je Aktie zu Buche. Der Barmittelverbrauch lag bei 23,7 Millionen US-Dollar. Die liquiden Mittel bezifferte UiPath auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

Für die UiPath-Aktie ging es derweil in diesem Jahr an der NYSE um rund 72 Prozent auf zuletzt 12,05 US-Dollar runter (Schlusskurs vom 26. Oktober 2022). TipRanks schreibt diesbezüglich von einem innovativen Unternehmen, das in den Bereichen KI und Softwareautomatisierung arbeitet und derzeit mit einem hohen Abschlag gehandelt wird.

Cathie Wood war bereits zuvor in das Unternehmen investiert, doch in der Zeit von September bis Oktober 2022 kauften ihre fünf ARK ETF-Fonds laut TipRanks weitere 10,6 Millionen UiPath-Aktien auf. Damit besitzt sie insgesamt 42.759.557 Aktien des Unternehmens, die zum aktuellen Preisen weit über 475 Millionen US-Dollar wert sind.

Doch Cathie Wood ist nicht allein mit ihrem Optimismus für UiPath. Wie TipRanks berichtet, hat sich Wells Fargo-Analyst, Michael Turrin, ebenfalls optimistisch zur UiPath-Aktie geäußert und über die Aussichten für die Zukunft geschrieben: "Unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass UiPath weiterhin die notwendigen Änderungen vornimmt, um sich an das aktuelle Umfeld anzupassen (+ frühere Phase des Hyperwachstums) und den Marktanteil im wachsenden Automatisierungsmarkt zu halten. Während das sich stark verlangsamende Profil PATH wahrscheinlich im ‚Show-me‘-Lager halten und Aktien im NT volatil halten wird, bleibt die Automatisierung von Vorschlägen eine Ausgabenpriorität, und die gedämpften Aussichten für 2H/FY24 bieten Raum für Verbesserungen, die weit über die aktuellen Erwartungen hinausgehen …". Turrin stuft die Aktie zum Kauf ein, sein Kursziel liegt bei 16 US-Dollar und verspricht somit ein Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent.

Insgesamt wird die UiPath-Aktie vom Analystenkonsens, basierend auf 17 aktuellen Bewertungen - neun Käufe und acht Holds -, mit einem moderaten Kaufrating bewertet, so TipRanks. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 18,38 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 53 Prozent.

Verve Therapeutics-Aktie

Das andere Unternehmen, bei dem ARK-Chefin Cathie Wood in der jüngsten Vergangenheit zugeschlagen hat, ist das Biopharmaunternehmen Verve Therapeutics. Das Unternehmen arbeitet laut eigenen Angaben an der Entwicklung von Gen-Editing-Medikamenten zur Behandlung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weltweit als häufigste Todesursache gelten. "Verve vereint mehrere Durchbrüche in der Biomedizin des 21. Jahrhunderts - humangenetische Analyse, Gen-Editierung, Boten-RNA (mRNA)-basierte Therapien und Verabreichung von Lipid-Nanopartikeln (LNP) - um eine neue Zukunft der Langlebigkeit und Vitalität für Millionen von Menschen mit oder mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf der ganzen Welt zu verwirklichen.", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite.

Verve Therapeutics hat derzeit zwei Kandidaten in seiner Pipeline. Der führende Produktkandidat VERVE-101 ist, wie TipRanks berichtet, erst kürzlich in die Phase der klinischen Erprobung eingetreten. Der Arzneimittelkandidat ist ein neuartiger Wirkstoff, der das PCSK9-Gen in der Leber ausschalten und die Produktion des "schlechten" Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (LDL-C) reduzieren soll.

Das zweite Gen-Editierungsprogramm von Verve Therapeutics, VERVE-201, zielt auf das ANGPTL3-Gen ab, das den Cholesterin- und Triglyceridstoffwechsel reguliert. "Das ANGPTL3-Gen hat sich kürzlich als neues und vielversprechendes Ziel für schwere Hyperlipidämie herausgestellt", erklärt das Unternehmen. Im August erst hat Verve Therapeutics auf dem Kongress der European Society of Cardiology 2022 vorklinische Daten veröffentlicht, die die Nominierung des Produktkandidaten VERVE-201 ANGPTL3 für klinische Studien unterstützen.

Wirft man einen Blick auf die Zahlen des Unternehmens, so stellt man fest, dass das Unternehmen bisher noch keinen Umsatz macht und im zweiten Quartal 2022 einen Nettoverlust von 40,9 Millionen US-Dollar verbuchte. Doch Cathie Wood sieht offenbar Potenzial. Im September kaufte sie laut TipRanks über ihren ARK Innovation ETF 831.145 Verve Therapeutics-Aktien und weitere 321.630 Aktien über den ARK Genomic Revolution ETF. Somit halte sie inzwischen mehr als 859.000 Aktien durch ARK Innovation und etwa 2,37 Millionen Aktien durch ARK Genomic, die zusammen mehr als 98 Millionen US-Dollar wert sind.

Die Verve Therapeutics-Aktie legte in diesem Jahr an der NASDAQ um lediglich 0,35 Prozent auf zuletzt 37,00 US-Dollar zu (Stand: Schlusskurs vom 26. Oktober 2022), womit sich das Papier verglichen mit den deutlichen Verlusten anderer Aktien bisher gut hielt.

Neben ARK-Chefin Cathie Wood sieht auch Stifel-Analyst Dae Gon Ha bei Verve Therapeutics Potenzial. "Wir glauben, dass Katalysatoren wie VERVE-101 IND und seine klinischen Daten (2023) die Aktien vorantreiben werden. Wir planen, unsere langfristigen Thesen zu gegebener Zeit neu zu bewerten, aber vorerst verleiht unsere Sorgfalt in Bezug auf die bevorstehenden Katalysatoren (Gespräche mit drei ehemaligen KOLs und dem Management der FDA sowie Präzedenzfälle von IND) Optimismus für den 1-2-Jahresausblick von VERV", gibt TipRanks den Analysten wieder. Entsprechend stuft Ha die Aktien mit einem Kursziel von 56 US-Dollar als Kauf ein, was ein Aufwärtspotenzial von 51 Prozent in einem Jahr impliziert.

Bei TipRanks gibt es derzeit acht Analystenbewertungen für die Verve Therapeutics-Aktie. Davon empfehlen sechs der Wall Street-Analysten das Papier zum Kauf, während zwei eine Empfehlung abgegeben haben, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50 US-Dollar und damit rund 35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf UiPath Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UiPath Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UiPath

Bildquellen: Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek