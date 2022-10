Texas Instruments-Aktie in Rot: TI übertrifft in Q3 Expertenprognosen - vorsichtiger Ausblick

Im Verlauf des dritten Quartals habe die Schwäche des Geschäfts in der gesamten Industrie zugenommen, hieß es einer am Dienstag nach Börsenschluss in New York veröffentlichten Mitteilung. Diese Aussage setzt auch die Titel anderer Chipwerte unter Druck. Die Papiere von Texas Instruments selbst sacken im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,87 Prozent auf 157,49 US-Dollar ab. Dazu trug auch der Blick des Unternehmens auf das gerade angelaufene Jahresviertel bei, der pessimistischer ausfiel als von Experten erwartet. Im vierten Quartal sei mit einem Umsatz von 4,4 bis 4,8 Milliarden US-Dollar zu rechnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Gewinn je Aktie soll bei 1,83 bis 2,11 Dollar liegen. Analysten hatten bisher mit 4,93 Milliarden beziehungsweise 2,23 Dollar gerechnet.

Im dritten Quartal war der Umsatz um 13 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 5,2 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um 18 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel übertrafen die Prognosen von Experten.

/he

DALLAS (dpa-AFX)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com