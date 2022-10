Drägerwerk-Aktie gibt Gewinne ab: Drägerwerk rutscht in die roten Zahlen - Hoffnung auf mehr Umsatz im Schlussquartal

"Die weltweiten Lieferkettenprobleme bleiben eine Herausforderung", sagte Unternehmenschef Stefan Dräger am Donnerstag laut Mitteilung. Im dritten Quartal habe sich die Liefersituation jedoch in einigen Produktbereichen leicht entspannt. Diese Entwicklung dürfte sich im vierten Quartal fortsetzen und das Unternehmen dürfte dadurch die möglichen Umsätze aus seinem hohen Auftragsbestand noch zum guten Teil realisieren können. "Unsere Jahresziele werden wir damit zwar nicht mehr erreichen können, dennoch eröffnet uns eine verbesserte Liefersituation die Möglichkeit, im nächsten Jahr zu profitablem Wachstum zurückzukehren", fügte er hinzu.

Im dritten Quartal 2022 ist Drägerwerk wegen der kräftig gestiegenen Preise für Elektronikkomponenten sowie hohen Fracht- und Logistikkosten in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug in den drei Monaten 34,8 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Drägerwerk noch einen Gewinn von 30,8 Millionen Euro ausgewiesen. Der Verlust summiert sich in den ersten neun Monaten auf 112,7 Millionen Euro. Die Lübecker hatten bereits Mitte Oktober Eckdaten für das dritte Jahresviertel veröffentlicht und ihre Jahresprognose gestrichen.

Auf XETRA konnte die Drägerwerk-Aktie am Donnerstag zunächst zulegen, im Verlauf rutscht sie jedoch ins Minus und gibt zeitweise um 0,60 Prozent auf 41,15 Euro nach.

/mne/stk

LÜBECK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Bildquellen: Drägerwerk