Indien: Polizei will mit Beschwerdeportal auf Polygon-Basis gegen Korruption vorgehen

• Indien fordert globale Regulierung für Kryptowährungen• Indische Polizei setzt auf Polygon-basiertes Beschwerdeportal• Blockchain-Technologie soll bei der Bekämpfung von Korruption helfen

Im letzten Jahr wurde in Indien zunehmend über die Regulierung von Kryptowährungen diskutiert. Ende des letzten Jahres stand sogar noch ein Verbot der digitalen Währungen im Raum. Statt Kryptowährungen zu verbieten, setze man mittlerweile jedoch auf eine globale Regulierung. Nun setzt eine indische Polizeibehörde auf die Blockhain-Technologie, um der internen Korruption entgegenzuwirken.

Im Bezirk Firozabad in der indischen Provinz Uttar Pradesh leben etwa 2,8 Millionen Menschen. Hier will die Polizei ein Polygon-basiertes Protokoll als Beschwerdeportal nutzen, wie aus einer Reihe Tweets des Mitbegründers von Polygon, Sandeep Nailwal, hervorgeht. Das Portal, das als First Information Report (FIR) bezeichnet wird, soll es den Bürgern von Firozabad ermöglichen, Beschwerden gegen die Polizei einzureichen, ohne befürchten zu müssen, dass diese zurückgewiesen oder manipuliert werden.

Police Complaints(FIR) on blockchain powered by @0xPolygon



This is very close to my heart. We grow up hearing about so many of such cases wherein due to some corruption in a local police department, victims(mostly of rapes) are not even able to register complaint or…1/2 https://t.co/k9gRMD6r08