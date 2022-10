Börse in Frankfurt nach EZB-Leitzinsanhebung: DAX beendet Handel im Plus

Der DAX fiel zum Start um 0,32 Prozent auf 13.152,99 Punkte und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Dabei fiel er zwischenzeitlich auch wieder unter die Marke von 13.100 Punkten. Nachdem die EZB den Leitzins für die Eurozone erneut angehoben hat, wurde das Minus am Markt jedoch wieder aufgeholt. So konnte das deutsche Börsenbarometer letztlich 0,12 Prozent auf 13.211,23 Punkte hinzugewinnen.

"Wir befinden uns immer noch in einem Zinserhöhungszyklus, der mit einer Verzögerung in der Wirtschaft und auch am Aktienmarkt seine Spuren hinterlassen wird", erinnerte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets. Anleger hätten dies in den vergangenen drei Wochen etwas verdrängt.

EZB-Zinsentscheid im Blick

Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 2,00 Prozent. Der Einlagensatz wird wie erwartet um 75 Basispunkte auf 1,5 Prozent erhöht, während der Spitzenrefinanzierungssatz um 75 Basispunkte auf 2,25 Prozent steigt. Am Markt bleibt aber die Hoffnung, dass die EZB zumindest ein Signal für eine nachlassende Geschwindigkeit bei den zukünftigen Zinsschritten gibt. Tatsächlich hieß es von Seiten der Währungshüter, man wolle über weitere Zinsschritte von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

GfK-Konsumklima beendet Talfahrt vorerst

Bereits vor Beginn des Handels an der Frankfurter Börse wurde das GfK-Konsumklima für November veröffentlicht. Dieses hat sich nach mehreren Rückgängen in Folge nun zunächst stabilisiert und weist sogar eine leichte Zunahme aus. GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl warnt jedoch davor, bereits von einer Trendwende zu sprechen. "Die Situation bleibt für die Konsumstimmung sehr angespannt", so Bürkl.

Bilanzsaison geht unvermindert weiter

Im Fokus steht zudem weiter die Berichtssaison. Aus Deutschland legten am Morgen unter anderem HelloFresh, Beiersdorf, AIXTRON und WACKER CHEMIE ihre Zahlen vor, Daimler Truck öffnete seine Bücher zudem bereits am Mittwochabend nach Handelsschluss.

In den USA stehen am späten Abend nach Handelsschluss an den US-Börsen außerdem noch die Bilanzen von Apple und Amazon auf der Agenda.

