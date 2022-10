Anleger fassen sich am Frankfurter Aktienmarkt letztlich ein Herz: DAX kämpft sich zum Wochenende ins Plus

Der DAX stieg mit einem Minus in den Handel ein. Im Verlauf blieb der Leitindex lange Zeit auf rotem Terrain, konnte am Nachmittag jedoch dank guter Vorgaben aus den USA die Nulllinie übersteigen und ging 0,24 Prozent höher bei 13.243,33 Punkten ins Wochenende.

Damit bleibe der DAX aber weiter widerstandsfähig, betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets, und kann ein dickes Wochenplus verzeichnen.

US-Big Tech enttäuscht

In die Parade fuhr den Börsen in Europa zumindest zeitweise die Enttäuschung der Anleger über die vorgelegten Quartalsberichte von Apple und Amazon in den USA. Nachdem bereits Tech-Schwergewichte wie Alphabet Microsoft oder Meta Platforms enttäuscht hatten, lag die Hoffnung auf Amazon und Apple. Beide lieferten allerdings maue Zahlen nach US-Handelsschluss.

Berichtssaison geht auch hierzulande weiter

Hierzulande richteten sich die Blicke im DAX auf Airbus SE, Volkswagen und die Deutsche Telekom. Händler hoben bei dem Flugzeugbauer den besser als erwarteten freien Barmittelfluss im dritten Quartal positiv hervor und das daher angehobene Jahresziel für diese Kennzahl. Auf diese Größe schauen Anleger aufmerksam, da sie für die Dividende wichtig ist.

Die T-Aktie profitiert davon, dass die US-Mobilfunktochter des Bonner Konzerns nach starken Quartalszahlen die Wachstumsprognosen erneut angehoben hatte. VW geben dagegen im DAX-Handel ab.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag