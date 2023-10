Börse Frankfurt: DAX geht mit minimalem Plus aus dem Handel

Marktbericht

Der deutsche Leitindex schließt zur Wochenmitte über der Nulllinie.

Mit einem winzigen Minus hatte der DAX die Mittwochssitzung eröffnet. Nach einem wechselhaften Handel konnte das deutsche Börsenbarometer seine Verluste zuletzt wettmachen und ging 0,08 Prozent höher bei 14.892,18 Punkten aus dem Handel.

Richtung 15.000er-Marke "positives Zeichen"

Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch den dritten Tag in Serie Gewinne einzufahren. Sollte es dem Index gelingen, sich weiter in Richtung der psychologisch so wichtigen 15.000-Punkte-Marke zu bewegen, wäre das ein positives Zeichen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber dpa-AFX.

ifo-Index konjunkturseitig im Fokus

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober etwas stärker als erwartet aufgehellt, woran auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage Anteil hatte. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,9 (September revidiert: 85,8) Punkte, das höchste Niveau seit Juli. Es war der erste Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 85,9 prognostiziert. Für September waren vorläufig 85,7 Punkte genannt worden.

Deutsche Bank-Bilanz über Analystenerwartungen

Bei den deutschen Einzelwerten standen die Ergebnisse der Deutschen Bank im Mittelpunkt. Deutschlands größtes Finanzinstitut erwirtschaftete im dritten Quartal einen Gewinn von 1,03 Milliarden Euro. Ein Rückgang von acht Prozent binnen Jahresfrist, aber klar über den Schätzungen der Analysten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires