DAX holt zum Handelsschluss Verluste auf -- US-Börsen tiefer -- ifo-Index steigt -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- T-Mobile US, Porsche, Beiersdorf, Microsoft, Alphabet, Uniper, Visa im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt fiel am Nachmittag zurück, konnte zum Handelsschluss jedoch noch aufholen.

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart nur etwas leichter, notierte anschließend jedoch tiefer im Minus. Nach einem wechselhaften Handel konnte das deutsche Börsenbarometer seine Verluste wettmachen und ging 0,08 Prozent höher bei 14.892,18 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX eröffnete unbewegt und notierte letztlich 1,1 Prozent tiefer bei 2.841,97 Stellen.

"Die Anleger an der Frankfurter Börse fahren weiter auf Sicht und trauen der gestrigen Stabilisierung (...) noch nicht wirklich über den Weg", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Am Mittwoch stand neben der zunehmend in Fahrt kommenden Bilanzsaison auch der ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieser hat sich - nach zuvor fünf Rückgängen in Folge - deutlicher verbessert als erwartet. Dem Aktienmarkt half dies aber nur bedingt auf die Sprünge.

