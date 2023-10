Microsoft-Aktie an der NASDAQ stark: Microsoft steigert Gewinn und Umsatz und schlägt die Erwartungen

Bilanz vorgelegt

Der Techgigant Microsoft hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet.

Der US-Softwarekonzern Microsoft profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Cloudprodukten und dem Boom mit Produkten rund um Programme mit Künstlicher Intelligenz. Der Umsatz legte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 um 13 Prozent auf 56,5 Milliarden Dollar (rund 53 Mrd Euro) zu, teilte das Unternehmen am Dienstag in Redmond mit. Der Gewinn in den drei Monaten bis Ende September kletterte um 27 Prozent auf 22 Milliarden Dollar nach oben. Das Ergebnis je Aktie stieg von 2,35 US-Dollar auf 2,99 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,65 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

Microsoft profitiert weiter vom Boom bei Software mit Künstlicher Intelligenz, die auch die Nachfrage nach Cloud-Diensten des Konzerns antreibt. Das Umsatzwachstum bei der Cloud-Plattform Azure kletterte im vergangenen Quartal auf 29 Prozent von 26 Prozent im Vierteljahr davor. Microsoft steckte Milliarden in einen Pakt mit der ChatGPT-Entwicklerfirma Open AI und integriert ihre Technologien quer durch die eigene Produktpalette.

Umsatz und Ergebnis fielen deutlich besser aus als von Bloomberg befragte Experten im Schnitt erwartet hatten.

Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Cloud-Sparte Azure sei auch ohne Künstliche Intelligenz (KI) prozentual zweistellig gewachsen und habe die Unternehmensplanung etwas übertroffen.

Microsoft und Alphabet laufen in unterschiedliche Richtungen

Gegensätzliche Kursreaktionen haben am Mittwoch die Quartalszahlen der US-Technologie-Schwergewichte Microsoft und Alphabet ausgelöst. Während Microsoft im NASDAQ-Handel zeitweise um 3,07 Prozent auf 340,67 US-Dollar hochsprang, ging es für die Titel der Google Google-Mutter Alphabet um 9,51 Prozent auf 125,61 US-Dollar bergab.

Microsoft könnten mit diesem Aufschlag im regulären Handel ihr Zwischenhoch vom September hinter sich lassen und den höchsten Stand seit Ende Juli erreichen. Die in diesem Jahr im Vergleich mit Microsoft noch deutlich besser gelaufenen Alphabet-Papiere drohen hingegen auf das Kursniveau von Ende September zurückzufallen.

Beide Konzerne hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss ein deutliches Umsatzplus und hohe Milliardengewinne für das vergangene Quartal gemeldet. Microsoft verzeichnete ein starkes Wachstum bei den Cloud-Angeboten, während die Cloud-Sparte von Alphabet die Erwartungen von Analysten verfehlte. Alphabet habe mit dem Wachstum im Cloud-Geschäft enttäuscht, schrieb Analyst Brent Thill von Jefferies. Die Schätzungen hätten offenbar zu hohe Erwartungen an den Beitrag Künstlicher Intelligenz (KI) enthalten.

"Die Daten hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können und zeigen zumindest auf, dass Microsoft im Cloud-Geschäft und im KI-Bereich Alphabet den Schneid abkauft", sagte Börsenkenner Andreas Lipkow.

Die Themen KI und Cloud spielen eine zunehmend wichtige Rolle im Technologiesektor und die Konzerne werden an der Börse immer mehr nach dem Erfolg in diesem Geschäft bewertet. Hier kommt derzeit vor allem Microsoft gut voran. Die Cloud-Sparte des Konzerns schlage sich in einer Phase der Optimierungstrends besser als die der Konkurrenz, schrieb Analyst Mark Murphy von JPMorgan in einer Studie. Am Horizont zeichne sich dank des Themas KI eine weiter positive Entwicklung bei Azure ab, der Cloud-Computing-Plattform von Microsoft.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX