Börse Frankfurt: DAX reduziert Gewinne - Wirtschaftsweise nimmt EZB in die Pflicht

Der DAX zeigte sich zum Sitzungsbeginn 0,43 Prozent höher bei 15.146,29 Punkte und notierte anschließend weiter auf grünem Terrain. Aktuell fällt der deutsche Leitindex wieder gen Nulllinie und verzeichnet nur noch ein marginales Plus von 0,04 Prozent auf 15.087,61 Zähler.

Nach der jüngsten Konsolidierung gingen die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag dank ermutigender Signale aus Übersee zunächst wieder vermehrt ins Risiko. Mit SAP und Sartorius warteten am Morgen zwei DAX-Konzerne mit Details zu ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung auf.

US-Vorgaben wirken stützend - Tesla-Bilanz im Fokus

Die Vorgaben aus den USA und Asien waren klar positiv: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der NASDAQ holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla stand hier nachbörslich im Fokus, da der Elektroautobauer die Kennzahlen für das vergangene Quartal und Geschäftsjahr vorgelegt hatte.

Wirtschaftsweise fordert Zinsanhebungen der EZB ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer ihre Leitzinsen weiter anheben. "Die Notenbank hat zwar spät gehandelt, aber die schnellen Zinsschritte waren die richtige Antwort auf die hohe Inflation", sagte das Mitglied des Sachverständigenrates für Wirtschaft am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) in Frankfurt. Schnitzer spricht sich für weitere Zinserhöhungsschritte um 0,50 Prozentpunkte aus. Die EZB hatte im Dezember den Leitzins in dieser Größenordnung angehoben und verschiedene EZB-Vertreter hatten zuletzt weitere Zinserhöhungen signalisiert.

Bedenklich sei, dass professionelle Beobachter auch auf mittlere Sicht noch eine Inflation über dem Zielwert von zwei Prozent erwarteten, sagte die Ökonomin. Die EZB müsse zwar beachten, dass sie die Wirtschaft nicht zu stark belastet. Die jüngsten Konjunkturdaten zeigten jedoch, dass alles ganz "gut im Lot geblieben" sei. Sie forderte die Regierung auf, die Geldpolitik nicht durch zu große fiskalpolitische Impulse zu konterkarieren. Maßnahmen zur Abfederung der Energiepreisanstiege sollten zielgerichteter sein.

US-BIP am Nachmittag auf der Agenda

Im Fokus der Investoren stehen für den Nachmittag erwartete Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP). Von Reuters befragte Experten rechnen im vierten Quartal mit einem Plus von aufs Jahr hochgerechnet 2,8 Prozent nach einem Zuwachs von 3,2 Prozent im Sommerquartal. Zudem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfeauf dem Plan. Anleger erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf die Arbeitslosenquote und damit auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images