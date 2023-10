Börse Frankfurt nach EZB-Entscheid: DAX tief in der Verlustzone

Marktbericht

Am Donnerstag ging es am deutschen Aktienmarkt sichtlich bergab.

Werte in diesem Artikel

Mit einem winzigen Minus hatte der DAX den Handel begonnen. Im Handelsverlauf ging es dann weiter nach unten. Obgleich der deutsche Leitindex seine Verluste zeitweise eindämmen konnte, ging er 1,08 Prozent tiefer bei 14.731,05 Punkten in den Feierabend.

Bilanzsaison & Zinsen im Fokus

Akzente setzte am vorletzten Handelstag der Woche erneut die Saison der Quartalsbilanzen, bevor am Nachmittag die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Aufmerksamkeit auf sich zog. Wie Marktbeobachter erwartet hatten, haben die Notenbanker das Zinsniveau nicht angetastet. Damit beläuft sich der Leitzins in der Euro-Zone weiter auf 4,5 Prozent. Der Inflationsdruck lässt inzwischen nach, die Konjunktur schwächelt.

Bilanzflut auf dem deutschen Börsenparkett

Mercedes-Benz wurde wegen harter Konkurrenz im Autogeschäft vorsichtiger mit der Prognose für das Gesamtjahr. Rheinmetall profitierte erneut vom Geschäft mit Waffen und Munition.

Auch einige Nebenwerte, wie AIXTRON, HelloFresh und Ceconomy, warteten mit Bilanzen auf.

Siemens Energy-Aktie zweistelliger Verlierer im DAX

Die Siemens Energy-Aktien sind am Donnerstag nach der Bestätigung über Gespräche mit dem Bund über Bürgschaften letztlich um über 34 Prozent gefallen. Solch hohe Kursverluste sind für im DAX gelistete Aktien höchst ungewöhnlich und kommen nur bei besonderen Anlässen vor.

Bei Siemens Energy war es bereits das zweite Mal in diesem Jahr, in dem es so massiv nach unten ging. Im Juni war das Papier um etwas mehr als 37 Prozent gefallen, nachdem Unternehmenschef Christian Bruch die erst wenige Wochen davor gesenkte Gewinnprognose ganz zurückziehen musste.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX