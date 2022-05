DAX erwischt schlechten Start in die Woche - Rutsch unter 14.000 Punkte

Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche geht es für den DAX zum Handelsstart am Montag 0,71 Prozent auf 13.996,82 Punkte abwärts.

Der Leitindex hatte sich in der Vorwoche zeitweise bereits 13.500 Punkten genähert, bevor ihm eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. In den USA waren die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht, das wirkt sich auch auf die Stimmung der deutschen Anleger aus. An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex NASDAQ 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021.

Der Fokus der Anleger richtet sich auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen aus der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag