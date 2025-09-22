DAX23.646 -0,1%ESt505.463 +0,1%Top 10 Crypto16,30 -1,5%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.256 -0,1%Euro1,1739 -0,4%Öl67,18 -0,5%Gold3.652 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Continental 543900 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Auto Trader Group-Anleger freuen FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Auto Trader Group-Anleger freuen
D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

19.09.25 12:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz könnte am Montag feststehen. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man sei guter Dinge, dass am Montag "nicht nur" Schnieder in der Bundespressekonferenz sitzen werde. Das hänge aber noch von vielen Dingen ab. Der Minister stellt am Montag Eckpunkte einer Reform der bundeseigenen Deutschen Bahn vor.

Wer­bung

Schnieder habe gesagt, dass bis Montag idealerweise auch der neue Bahnchef präsentiert werde, sagte der Sprecher. Es liefen Gespräche, man sei optimistisch. Ein Regierungssprecher sagte, Personalentscheidungen "dieser Größenordnung" würden in der Koalition getroffen.

Schnieder hatte Mitte August mitgeteilt, dass Lutz vorzeitig gehen muss. Der 61-Jährige solle den Konzern nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Der Vertrag von Lutz läuft eigentlich noch bis 2027. Die Bahn steckt in einer schweren Krise, viele Züge sind unpünktlich.

Am Montag will Schnieder eine neue Strategie zur Bahn vorstellen. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer den bundeseigenen Konzern künftig besser steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo./hoe/DP/men