S&P 500-Kursentwicklung

S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus

05.11.25 20:02 Uhr
S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus | finanzen.net

Der S&P 500 steigt am Mittwoch.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0,82 Prozent auf 6.827,28 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 55,120 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,047 Prozent auf 6.768,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.771,55 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.829,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.763,11 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,800 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 6.715,79 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 6.299,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der S&P 500 auf 5.782,76 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,34 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Seagate Technology (+ 12,77 Prozent auf 282,36 USD), Johnson Controls International (+ 9,30 Prozent auf 121,37 USD), Micron Technology (+ 8,74 Prozent auf 237,09 USD), Amgen (+ 8,32 Prozent auf 321,38 USD) und Western Digital (+ 8,24 Prozent auf 164,72 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Perrigo Company (-21,72 Prozent auf 15,81 USD), Zimmer Biomet (-14,37 Prozent auf 88,35 USD), Super Micro Computer (-9,11 Prozent auf 43,08 USD), Live Nation Entertainment (-7,91 Prozent auf 138,83 USD) und Humana (-7,69 Prozent auf 260,19 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17.412.477 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,374 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

