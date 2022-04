DAX fährt weitere Gewinne ein

Der DAX ging mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 14.376,05 Punkte in den Handel und baut dieses im Verlauf weiter auf aktuell 1,3 Prozent und damit 15.549,40 Zähler aus. Dabei überschreitet der Leitindex die 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Trendindikator ist.

Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation das Geschehen prägten. Die LBBW schrieb am Morgen mit Verweis darauf, dass am Vortag die Erzeugerpreise in Deutschland um mehr als 30 Prozent gestiegen waren, dass die Finanzmarktakteure auf derlei hohe Inflationsdaten inzwischen eingestellt seien.

Konjunkturdaten auf Agenda

Auf dem Plan standen am Vormittag die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Börsianer dürften die Zahlen daraufhin abklopfen, ob und wann die Europäische Zentralbank dem Vorbild der US-Notebank folgt und die Zinswende einleitet. Experten rechneten für März mit einer Teuerungsrate von 7,5 Prozent im Jahresvergleich, gemdelt wurden nun 7,4 Prozent. Aus den USA erwarteten die Anleger am Nachmittag unter anderem den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia für April, der überraschend stark um 9,8 Punkte auf 17,6 Zähler gefallen ist. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 21,4 Punkte gerechnet.

Berichtssaison als Impulsgeber

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie bremste zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte, an der Wall Street hat der Dow Jones nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht. Derweil hatte Tesla am Vorabend nach US-Börsenschluss ein weiteres Rekordquartal zu vermelden.

Aus Deutschland gibt es am Donnerstag die Resultate von Sartorius zu verarbeiten: Der Pharma- und Laborausrüster hat einen überraschend guten Jahresstart hingelegt.

