Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Tesla schlägt Erwartungen deutlich -- Ackman schlägt Netflix-Beteiligung los -- Sartorius im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt legte am Mittwoch kräftig zu.

So zog der DAX nach einem kaum veränderten Start kräftig an und schloss am Abend 1,47 Prozent höher bei 14.362,03 Punkten auf Tageshoch. Die gleiche Enrwicklung zeigte sich beim TecDAX. Schlussendlich konnte der Technologie-Index mit einem klaren Plus von 1,43 Prozent bei 3.255,06 Zählern in den Feierabend gehen.

Durch den Ukraine-Krieg sei an den Finanzmärkten zuletzt viel Negatives bereits eingepreist worden, zitierte die dpa den comdirect-Marktbeobachter Andreas Lipkow.

Daneben blieben die Inflations- und Zinsperspektiven ein zentrales Thema an den Märkten. Laut Lipkow gehen die Marktteilnehmer derzeit noch von einem vorübergehenden Effekt der aktuellen Inflationsdynamik aus. Er warnte aber, dass Zweifel an solch einem Szenario angebracht seien. Er vermutete, dass die Europäische Zentralbank zunächst die Auswirkungen der bereits gestrafften Geldpolitik der US-Notenbank Fed abwartet, bevor sie handelt.

Am Abend wird das "Beige Book", also der Konjunkturbericht der US-Notenbank, veröffentlicht. Anleger erhoffen sich davon weitere Rückschlüsse auf das Tempo der kommenden Zinserhöhungen. Schon vor Börsenstart wurden die deutschen Erzeugerpreise vorgelegt, die erneut kräftig angestiegen sind.

