Apple-Aktie: In diesen Segmenten ist Apple bei Teenagern die Nummer 1

• Piper Sandler veröffentlicht "Taking Stock With Teens"-Umfrageergebnisse• Fast 90 Prozent der Teenager in den USA besitzen ein iPhone• ApplePay ist beliebteste Zahlungsapp bei Teenagern in den USA

Seit gut 21 Jahren erhebt die Investmentbank Piper Sandler alle sechs Monate im Rahmen der Umfrage "Taking Stock With Teens" Daten zum Konsumverhalten US-amerikanischer Teenager. Die Umfrage aus dem Frühjahr 2022 ergab: Apple ist bei Teenagern in einigen Segmenten absoluter Marktführer. Durchgeführt wurde die Umfrage im Zeitraum von 16. Februar bis 22. März unter 7.100 Teenagern in insgesamt 44 US-Staaten.

Weit über 80 Prozent besitzen ein iPhone

So gaben ganze 87 Prozent der US-Teenager an, ein iPhone zu besitzen. Ebenfalls 87 Prozent gaben an, dass ihr nächstes Smartphone auf jeden Fall ein iPhone sein solle. Dieser Wert ist laut AppleInsider jedoch leicht gefallen, nachdem er mit knapp 90 Prozent vor genau einem Jahr seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte. Im vergangenen Herbst wollten 88 Prozent der befragten Teenager als nächstes ein iPhone kaufen, wobei AppleInsider zufolge 23 Prozent der Befragten auf das iPhone 13 updaten wollten. Aktuell besitzen offenbar 18 Prozent der Befragten ein iPhone 13, also ein Modell der neuesten Generation.

AppleInsider hat Zugriff auf alle Ergebnisse der letzten Datenerhebung, öffentlich zugänglich sind nur ausgewählte Werte.

34 Prozent besitzen eine Apple Watch

Auch die AirPods kommen bei den US-amerikanischen Teenagern gut an: Ganze 72 Prozent der Befragten gaben an, Apples Bluetooth-Kopfhörer zu besitzen. Piper Sandler berichtet zudem, dass ApplePay unter den Zahlungsapps die höchste Beliebtheit erfährt.

34 Prozent der Befragten gaben zudem an, eine Apple Watch zu besitzen - im Herbst waren es nur 30 Prozent, so AppleInsider. Außerdem wollen offenbar 14 Prozent der Teenager in den nächsten sechs Monaten eine Apple Watch kaufen, was einen Anstieg von 1,0 Prozent im Vergleich zu den Umfrageergebnissen von Herbst 2021 bedeuten würde.

Große Mehrheit nutzt iPhones, AirPods und ApplePay

Es sieht also so aus, als könne Apple zumindest in den USA auf die neue Generation als Kundenstamm zählen - die Zielgruppe der 10- bis 19-Jährigen ist mit einer großen Mehrheit von iPhone, AirPod und ApplePay überzeugt.

Redaktion finanzen.net

