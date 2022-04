Kering-Aktie: Umsatz wächst stärker als erwartet

Aktien in diesem Artikel Kering 545,00 EUR

0,46% Charts

News

Analysen

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 21 Prozent auf 4,96 Milliarden Euro, wie Kering mitteilte. Analysten hatten laut Factset im Konsens mit 4,74 Milliarden Euro gerechnet. Gucci verbuchte einen Umsatz von 2,59 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wie die gesamte Gruppe verzeichnete auch Gucci ein starkes Umsatzwachstum in Nordamerika und Westeuropa, musste jedoch aufgrund neuer pandemiebezogener Maßnahmen in China einen Rückgang hinnehmen. Unter den anderen Kering-Marken stach Yves Saint Laurent mit einem Anstieg um 37 Prozent auf 739 Millionen Euro hervor

Kering gab keine Prognose für den restlichen Verlauf des Jahres 2022 ab. CEO Francois-Henri Pinault sagte jedoch, das Unternehmen werde weiterhin in seine Marken investieren, um Wachstum und Rentabilität zu fördern, und gleichzeitig die wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen im Auge behalten.

Die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf den Konzern seien sehr begrenzt, sagte Finanzchef Jean-Marc Duplaix in einer Telefonkonferenz. Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Druck sei es noch zu früh, um die Auswirkungen der Inflation auf die Nachfrage nach Luxusgütern zu beurteilen, sagte er.

PARIS (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Kering Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Kering

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com