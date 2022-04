10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 14.409,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Der japanische Leitindex Nikkei legt aktuell (7.23 Uhr MEZ) um 1,17 Prozent auf 27,536.02 Punkte zu.

Auf dem chinesische Festland sackt der Shanghai Composite derweil um 1,75 Prozent auf 3,095.76 Zähler ab. Der Hang Seng in Hongkong notiert 1,87 Prozent im Minus bei 20.553,26 Stellen.

3. Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Der Laborausrüster Sartorius hat im ersten Quartal dank besonders guter Geschäfte in Amerika den Gewinn deutlich stärker gesteigert als den Umsatz. Zur Nachricht

4. Nestlé macht mehr Umsatz als erwartet

Der Lebensmittelriese Nestlé hat im ersten Quartal vor allem dank Preissteigerungen deutlich mehr Geschäft gemacht als erwartet. Zur Nachricht

5. United Airlines macht Verlust - erwartet aber Reise-Boom im Sommer

Die US-Fluggesellschaft United Airlines ist mit tiefroten Zahlen ins Geschäftsjahr gestartet, rechnet jedoch mit einem starken Comeback. Zur Nachricht

6. Tesla mit starken Quartalszahlen

Trotz globaler Lieferketten-Probleme und pandemiebedingter Produktionsstörungen in China hat der US-Elektroautobauer Tesla zu Jahresbeginn neue Rekorde bei Gewinn und Erlösen erreicht. Zur Nachricht

7. Bill Ackman schlägt seine Netflix-Beteiligung mit Millionen-Verlust los

Der milliardenschwere Investor William Ackman hat über seinen Hedgefonds eine eingegangene Beteiligung an der Netflix Inc wieder verkauft. Zur Nachricht

8. Beige Book: Inflationsdruck weiterhin hoch

Die US-Wirtschaftsaktivität ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Februar mit einer moderaten Geschwindigkeit gewachsen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Inflationsdaten aus Europa ante portas

Vor der Bekanntgabe aktueller Daten zur Inflation in der Eurozone zeigt sich der Goldpreis relativ stabil und wenig volatil. Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,90 auf 1.953,70 Dollar pro Feinunze.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend.

Bildquellen: inga ivanova / Shutterstock.com