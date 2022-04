DAX geht dank Ölmarkt erholt aus dem Freitagshandel

Der DAX ging mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 14.275,87 Punkte in den Handel und blieb weiter stark auf diesem Niveau. Ins Wochenende verabschiedete er sich um 1,46 Prozent höher bei 14.283,67 Zählern.

Damit setzt sich der Leitindex wieder von der 14.000-Punkte-Marke ab, an die er am Mittwoch fast zurückgefallen war. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management half vor allem die Entspannung bei den Ölpreisen dem Aktienmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gestern weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern.

Zudem gehen die Anleger laut Innes recht zuversichtlich in die kommende Woche startende Berichtssaison zum ersten Quartal. Wie üblich werden Banken die ersten sein, die ihre Zahlen vorlegen, und angesichts der Zinswende in den USA herrsche für diese Branche Optimismus. Insgesamt bleibe die Lage am Markt aber vor dem Hintergrund von Inflation und Rezessionssorgen schwierig, so der Marktexperte.

