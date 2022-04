Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen stabil -- Finanzinvestoren legen neue Offerte für Aareal Bank vor -- Frasers baut Beteiligung an HUGO BOSS aus -- Tesla im Fokus

Auch am Donnerstag drückten mehrere Belastungsfaktoren, wie der andauernde Krieg in der Ukraine und das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, auf die Stimmung. Die Währungshüter signalisierten eine zügige Rückführung ihrer Bilanzsumme. So will man monatlich Anleihen im Wert von bis zu 95 Milliarden US-Dollar auslaufen lassen, ohne neue nachzukaufen. "Die Fed hat vor allem der neuesten Tech-Party wieder die Laune verdorben", so ein Börsianer laut der Deutschen Presse-Agentur.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke am Donnerstag etwas fester. Im Verlauf wechselte er mehrfach das Vorzeichen. Letztlich notierte er 0,52 Prozent tiefer bei 14.078,15 Zählern. Der TecDAX startete leicht im Plus, doch auch er rutschte im Verlauf auf rotes Terrain ab und beendete die Sitzung 0,23 Prozent schwächer bei 3.278,56 Zählern.

Die europäischen Börsen gaben im Donnerstagshandel nach.

Der EuroSTOXX 50 notierte zum Handelsstart im Plus, im Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab und er fiel in die Verlustzone zurück. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,59 Prozent auf 3.802,01 Einheiten in den Feierabend.

Neben dem derzeitigen Dauerthema Ukraine-Krieg sorgten auch jüngste Aussagen von US-Notenbankern für einen Dämpfer am Aktienmarkt. So signalisierten die Währungshüter, dass auch größere Zinsschritte als die zuletzt erfolgten 0,25 Prozentpunkte denkbar seien. "Das Zinsgespenst treibt auf dem Börsenparkett dies- und jenseits des Atlantiks sein Unwesen. Eine der entscheidenden Fragen für Börsianer bleibt, wie stark die US-Notenbank in diesem Jahr an den Zinsschrauben drehen wird", so Marktexperte Timo Emden von Emden Research laut dpa-AFX.

