10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 14.208,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell leichte 0,13 Prozent auf 26.923,98 Punkte.

Auf dem chinesische Festland notiert der Shanghai Composite derweil mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 3.249,95 Zählern. Beim Hang Seng in Hongkong fallen die Verluste mit minus 0,29 Prozent bei 21.746,40 Stellen minimal deutlicher aus.

3. EVOTEC erhält zweistellige Millionenzahlung aus Kooperation mit Bristol-Myers Squibb

Die EVOTEC SE erhält 16 Millionen US-Dollar vom Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co, nachdem das deutsche Unternehmen die Auswahl eines weiteren Programms in der Neurologie-Kooperation erreicht hat. Zur Nachricht

4. Tesla eröffnet zweite US-Fabrik in Texas

Wenige Wochen nach dem Start des Werks bei Berlin baut der Elektroauto-Hersteller Tesla seine Kapazität mit einer zweiten US-Fabrik in Texas aus. Zur Nachricht

5. Rio Tinto übernimmt wegen Russlandsanktionen RUSAL-Anteil an Tonerderaffinerien

Der Rohstoffkonzern Rio Tinto PLC hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die Queensland Alumina Ltd übernommen, eine der größten Tonerderaffinerien Australiens. Zur Nachricht

6. Volkswagen bestätigt Pläne von AUDI und Porsche für Formel-1-Einstieg

AUDI und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der AUDI AG bestätigten in einer Sitzung am Donnerstag "Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1". Zur Nachricht

7. Finanzinvestoren legen neue Offerte für Aareal Bank vor - BaFin gibt grünes Licht

Das Ringen um die Übernahme der Aareal Bank geht in die nächste Runde. Zur Nachricht

8. Frasers baut Beteiligung an HUGO BOSS aus

Die britische Einzelhandelskette Frasers Group hat ihre Beteiligung an der HUGO BOSS AG erneut erhöht. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Volatilität im Rückwärtsgang

In dieser Woche bewegte sich der Goldpreis ohne größere Kursausschläge in einer moderaten Tradingrange von weniger als 34 Dollar, weil sich Kaufargumente und Belastungsfaktoren in etwa die Waage gehalten haben. Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 4,80 auf 1.933,00 Dollar pro Feinunze.

10. Euro fällt

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0855 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch etwas höher auf 1,0916 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com