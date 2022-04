VW-Aktie: Volkswagen bestätigt Pläne von Audi und Porsche für Formel-1-Einstieg

Folgen FACEBOOK

Audi und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG (Volkswagen (VW) vz), der Porsche AG und der Audi AG bestätigten in einer Sitzung am Donnerstag "Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1".