Porsche erwirbt Anteil an HIF Global für eFuels

Wie der Konzern mitteilte, werden 75 Millionen US-Dollar in die Holding HIF Global LLC investiert und damit eine Beteiligung von 12,5 Prozent erworben. HIF ist eine Holdinggesellschaft international tätiger Projektentwickler von eFuels-Produktionsanlagen. Unter anderem baue die in Santiago de Chile ansässige Gesellschaft die "Haru Oni" eFuels-Pilotanlage in Punta Arenas. Dort werde voraussichtlich ab Mitte 2022 die Produktion von mit Windenergie aus Wasserstoff und CO2 hergestellter eFuels aufgenommen. Diese synthetischen Kraftstoffe ermöglichen laut Porsche einen potenziell nahezu CO2-neutralen Betrieb von Verbrennungsmotoren.

Mit der Investition in HIF Global LLC beteilige man sich an einer internationalen Finanzierungsrunde, so Porsche weiter. Neben dem Sportwagenhersteller investieren auch das chilenische Unternehmen Andes Mining & Energy (AME) sowie die amerikanischen Gesellschaften EIG, Baker Hughes Company und Gemstone Investments. AME bleibe Mehrheitsgesellschafter von HIF.

DJG/cbr/brb

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: ben smith / Shutterstock.com