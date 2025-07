Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 51,02 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 51,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,82 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,07 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 280.531 Aktien.

Am 23.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,15 Prozent zulegen. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,45 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 6,41 EUR im Jahr 2025 aus.

