Neue Führungskräfte: Chainlink Labs stellt Diem-CTO Malkhi und LinkedIn-VP Derezin ein

• Chainlink Labs ist führender Anbieter von Open-Source-Blockchain-Orakel-Lösungen• Dr. Dahlia Malkhi ist Chief Research Officer bei Chainlink Labs• Mike Derezin erhält Posten des Chief Operating Officer

Chainlink Labs ist einer der führenden Anbieter von sicheren und zuverlässigen Open-Source-Blockchain-Orakel-Lösungen, die Smart Contracts verbessern, indem sie diese mit verschiedenen Off-Chain-Datenquellen und Berechnungen verbinden, wie z.B. Asset-Preisen, Web-APIs, IoT-Geräten und Zahlungssystemen. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung und Integration von Chainlink als dezentrales Standard-Orakel-Framework, das von Smart Contracts auf jeder Blockchain verwendet werden kann. Außerdem hilft das Unternehmen Kryptostartups beim Aufbau ihrer Projekte und dem Blockchain-Geschäft. "’Startup with Chainlink’ ist eine globale Online-Community, die Gründern die Ressourcen zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um ihre Web3-Startups zu starten und zu vergrößern", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Laut eigenen Angaben stellt das Unternehmen weltweit in allen Abteilungen neue Mitarbeiter ein und wurde kürzlich als eines der besten Remote-Unternehmen ausgezeichnet.

Dr. Dahlia Malkhi wird als Forschungsleiterin eingestellt

Am 29. März veröffentlichte das Unternehmen über PRNewswire eine Pressemitteilung, in der angekündigt wurde, dass von nun an Dr. Dahlia Malkhi das Team als Chief Research Officer unterstützen werde. Zuvor war Malkhi Chief Technology Officer der Diem Association. Davor war sie Mitbegründerin von VMware Research, wo sie ebenfalls als leitende Forscherin tätig war, und verbrachte über ein Jahrzehnt bei Microsoft Research. Außerdem war Malkhi als Professorin für Informatik an der Hebräischen Universität Jerusalem tätig und hat mehr als 100 Veröffentlichungen mit Beiträgen zu umfassenden Aspekten der Zuverlässigkeit und Sicherheit verteilter Systeme verfasst.

Während Chainlink Labs daran arbeitet, die sichere Infrastruktur aufzubauen, die benötigt wird, um die Akzeptanz von Web3 zu erhöhen, betrete das Unternehmen Neuland in den Bereichen Kryptographie und Mathematik, erklärt Sergey Nazarov, CEO von Chainlink Labs. Deshalb sei man auf die besten und klügsten Köpfe angewiesen, um einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen. "Dahlia ist eine der führenden Expertinnen für den Konsens dezentraler Systeme, ein entscheidender Faktor für die Gewährleistung von Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung im gesamten Blockchain-Ökosystem, was sie zu einer idealen Ergänzung für das Forschungsteam von Chainlink Labs macht", so Nazarov.

Malkhi selbst freue sich darauf, die internen Innovationskapazitäten bei Chainlink Labs zu erweitern. "Dezentrale Orakelnetzwerke sind für den Fortschritt des Web3 absolut notwendig, und Chainlink ist der unbestrittene Marktführer in diesem Bereich. Ich wurde von dem bestehenden Team erfahrener Forscher bei Chainlink Labs und dem Fokus des Teams auf die kritischen Technologien angezogen, die notwendig sind, um das Web3 voranzubringen und eine sicherere, transparentere und wahrheitsgetreuere Infrastruktur für alle zu schaffen", so Dr. Malkhi.

Mike Derezin übernimmt den Posten des COO

Außer Dr. Malkhi ist auch Mike Derezin neu zum Chainlink-Labs-Team hinzugestoßen. Dieser hat kürzlich den Posten des Chief Operating Officer eingenommen. Davor war Derezin mehr als ein Jahrzehnt bei dem weltweit größten beruflichen Netzwerk, LinkedIn, wo er bei der Leitung und Skalierung von zwei Geschäftsbereichen (Learning Solutions und Sales Solutions) half. Beide Geschäftsbereiche wurden in ihren jeweiligen Märkten führend. Derezin bringt außerdem mehr als 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor mit. Dazu gehört auch die Mitbegründung zweier Startups, von denen eines von Thomson Reuters übernommen wurde. "Derezin wird für die operative Exzellenz sorgen, die das weitere Wachstum und den Erfolg von Chainlink Labs ermöglicht", heißt es in der Pressemitteilung.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

