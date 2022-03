Balthazar-Umfrage: NFT-Games bei Blockchain-Gamern beliebt als potenzieller Vollzeit-Job

• Knapp ein Drittel der philippinischen Spieler von NFT-Games ziehen in Betracht, in Zukunft ausschließlich damit ihr Geld zu verdienen• Balthazar-CEO John Stefanidis: "Mit NFT-Games [können sie] potenziell dasselbe - wenn nicht mehr - verdienen."• Im dritten Quartal 2021 machten NFT-Games knapp ein Viertel des NFT-Transaktionsvolumens aus

Fast ein Drittel (32 Prozent) der Blockchain-Gamer planen konkret oder ziehen in Betracht, ihren Job zu kündigen, um in Vollzeit mit dem Spielen von NFT-Games Geld zu verdienen. Dies besagt eine von der NFT-Gaming-Plattform Balthazar Mitte März veröffentlichte Umfrage unter gut 1.100 Personen aus den Philippinen, die bereits NFT-Games spielen oder sich dafür interessieren.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Gamer müssten im Schnitt mindestens 42 US-Dollar am Tag verdienen, um ihren Job dafür zu kündigen

Ganze 59 Prozent der Befragten spielen bereits in Vollzeit NFT-Games, arbeiten aber nebenbei in anderen Jobs. Über zwei Drittel (65 Prozent) der befragten Gamer gaben an, täglich über NFT-Games im Schnitt mindestens 42 US-Dollar verdienen können zu müssen, um eine Kündigung ihres anderen Jobs in Betracht zu ziehen.

Im Balthazar-Bericht für März 2022 wird John Stefanidis, CEO der NFT-Gaming-Plattform, wie folgt zitiert: "[…] viele sind bereit, ihre anderen Jobs zu kündigen, um stattdessen NFT-Games zu spielen, weil sie mit NFT-Games potenziell dasselbe - wenn nicht mehr - verdienen können."

69 Prozent der bei Balthazar angemeldeten Spieler gaben allerdings auch an, sich die hohen Einstiegsinvestitionen nicht leisten zu können und deswegen auf Angebote angewiesen zu sein, die diese Kosten etwa durch Multiplayer-Angebote verringern.

Die Mehrheit der Befragten ist auf die NFT-Gaming-Einnahmen angewiesen

Über die Hälfte (52 Prozent) der Umfrageteilnehmer gaben an, die Gewinne aus den NFT-Games für Mietzahlungen oder den Wocheneinkauf auszugeben. Weitere 19 Prozent wenden ihre Einnahmen für die Ausbildung auf. Unter den Befragten haben 69 Prozent keinen Job, darunter viele Studierende. 27 Prozent gaben an, einen Job zu haben, drei Prozent haben mehr als einen Job. Diejenigen, die neben dem NFT-Gaming arbeiten, verdienen nach eigenen Angaben gegenüber Balthazar durchschnittlich 316 US-Dollar im Monat oder 16 US-Dollar am Tag.

Zum Vergleich: Glassdoor zufolge verdient ein Lehrer auf den Philippinen monatlich rund 40.000 Philippinische Pesos (PHP), was etwa 760 US-Dollar entspricht.

Balthazar prognostiziert für 2022 großen Erfolg von NFT-Games

Zu den beliebten Spielen gehören Balthazar zufolge "Axie Infinity", "Gods Unchained" und "Star Atlas". Es sei davon auszugehen, dass Play-to-Earn-Games 2022 eine große Rolle auf dem Krypto-Markt spielen werden, da aktuell sehr viel darin investiert werde. Über die NFT-Games kann viel Geld verdient werden: Laut Blockchain Gaming Alliance (BGA) Report 2021 lag das Transaktionsvolumen in NFT-Games allein im dritten Quartal 2021 bei 2,32 Milliarden US-Dollar, was 22 Prozent des gesamten NFT-Transaktionsvolumens in diesem Zeitraum entspricht.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dencg / Shutterstock.com, archy13 / Shutterstock.com