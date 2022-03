Dezentrales Finanznetzwerk geplant: Euroclear investiert in Blockchain-Konsortium Fnality

• Euroclear sieht großes Potenzial in Fnality• Zuvor konnte Euroclear für die Banque de France ein erfolgreiches CBDC-Experiment durchführen• Wie hoch die Euroclear-Investition ausfällt, ist nicht bekannt

Mitte März gab Euroclear per Pressemitteilung bekannt, sich einer Reihe anderer Finanzdienstleister anzuschließen und beim Blockchain-Startup Fnality einzusteigen. Die Euroclear Group ist ein großer internationaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Wertpapiertransaktionen.

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Fnality will noch 2022 weltweit ein dFMI einführen

Mit der Investition wolle man Fnalitys Ziel, noch in diesem Jahr weltweit ein dezentrales Finanzmarktinfrastruktur-Netzwerk (dFMI) einzuführen, unterstützen. Ein solches Netzwerk würde bedeuten, rund um die Uhr Geschäfte mit zentralbankgeldähnlichen digitalen Geldwerten abwickeln zu können - und das nahezu in Echtzeit, heißt es in der Euroclear-Pressemitteilung. Zudem habe das Netzwerk das Potenzial, die Zusammenarbeit verschiedener Banken deutlich zu erleichtern.

Vor der Investition hat Euroclear ein erfolgreiches Experiment durchgeführt

Euroclear schreibt über die Beweggründe für den Einstieg bei Fnality: "Diese Investition folgt auf das jüngste von Euroclear geleitete CBDC-Experiment (Central Bank Digital Currency) zur Abwicklung französischer Staatsanleihen über [die Blockchain], das von der Banque de France in Auftrag gegeben wurde. Das Experiment mit dem französischen Markt bestätigte, dass die Blockchain-Technologie für die Verwaltung von Post-Trade-Marktoperationen in CBDC geeignet ist." Man scheint sich also sicher zu sein, dass das Fnality-Konzept erfolgreich sein wird. In der Pressemitteilung wird Fnality-CEO Rhomaios Ram wie folgt zitiert: "[Euroclear] hat starke positive Auswirkungen auf die Durchführung unserer Geschäfte und die unsere Strategie."

Mit ihrer Investition gesellt sich die Euroclear Group zu einer Reihe anderer Banken, die als Gründungsaktionäre fungieren. Dies sind Banco Santander, BNY Mellon, Barclays, CIBC, Commerzbank, Credit Suisse, ING, KBC Group, Lloyds Banking Group, Mizuho Bank, MUFG Bank, Nasdaq, State Street Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, und UBS.

Die Höhe der Euroclear-Investition wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Die BIZ hat zwei Prototypen für internationale Plattformen entwickelt

Im Bereich Abwicklungsplattformen für digitale Währungen hatte Mitte März nicht nur Euroclear große Neuigkeiten zu verkünden: Die schweizerische Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kündigte an, im Rahmen des "Dunbar"-Projekts zwei Prototypen einer gemeinsamen internationalen Abwicklungsplattform für die Arbeit mit digitalen Zentralbankwährungen entwickelt zu haben. Dies bedeute einen wichtigen Meilenstein für die Effizienz des internationalen Zahlungsverkehrs.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Barclays plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Barclays plc

Bildquellen: Westend61 / Getty Images, dencg / Shutterstock.com