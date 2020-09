DAX macht das beste aus fehlenden Impulsen: Leichtes Plus zum Auftakt hält nicht

Der DAX gewiann zum Handelsstart am Dienstag 0,15 Prozent auf 13.126,23 Punkte und büßt aktuell 0,18 Prozent auf 13.076,82 Zähler ein.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht.

Die Anleger warten laut den Experten der Helaba zum einen auf die Rückkehr der US-Investoren an den Markt, denn zum Wochenstart waren die Handelssäle in den USA wegen des "Labor Day" geschlossen geblieben. Zum anderen werde bereits mit Spannung der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank entgegen gefiebert. Vorab aber werde es "keine offiziellen Verlautbarungen der Notenbanker geben, so dass weiterhin offen ist, ob die EZB sich zu irgendwelchen Erleichterungen durchringen kann", schrieben sie.

Auch Brexit im Blick

In den Blick rücken außerdem auch zunehmend die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit. Diese gehen aktuell in die nächste Runde. Ziel ist, Handelsbarrieren wie Zölle und wirtschaftliches Chaos nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zu vermeiden, doch der britische Premierminister Boris Johnson betonte zugleich, dass auch ein Brexit ohne Vertrag "ein gutes Ergebnis für das Vereinigte Königreich" wäre.

Augen auf E.ON und Lufthansa

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt könnten Energieunternehmen wie RWE und E.ON einen Blick wert sein. Die EU-Kommission will offenbar eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 vorschlagen: Statt um 40 Prozent sollen die Treibhausgase um 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Darauf laufe es nach jetzigem Stand hinaus, hieß es aus EU-Kreisen.

Auch Aktien aus der Luftfahrtbranche könnten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So überarbeitet Lufthansa-Chef Carsten Spohr als Antwort auf die Krise seine Strategie. Wie das "Handelsblatt" berichtet, dürfte ein Neustart weitere Kosteneinsparungen und damit einen zusätzlichen Jobabbau nötig machen.

