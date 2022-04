DAX nach langem Osterwochenende mit klaren Verlusten

Der DAX verlor am Dienstag zur Eröffnung 0,75 Prozent auf 14.057,43 Punkte und gab damit seine Kursgewinne vom Gründonnerstag wieder vollständig ab. Auch im weiteren Verlauf zeigt sich das Börsenbarometer sehr schwach, hält sich aber über der runden Marke von 14.000 Punkten, die eine wichtige Unterstützung bleibt.

Experten verweisen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, in Asien machen die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in China weiter Schlagzeilen. Nach einem starken Start in das Jahr hat die Wirtschaft dort zuletzt deutlich an Schwung verloren.

Keine Entlastung bringt auch die Lage in Osteuropa mit sich. "Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen", hieß es am Morgen von der Helaba. Das Bankhaus Metzler verwies außerdem auf die anhaltend hohe Inflation und die geldpolitischen Perspektiven als Stimmungsbremse, bevor die Berichtssaison in den kommenden Tagen mit diversen US-Hochkarätern "so richtig Fahrt aufnimmt".

Auch Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets schrieb, dass die Anleger auf die Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne wie etwa Netflix oder Tesla warten würden. Der Streaminganbieter Netflix wird seine Bilanz am Abend nach US-Börsenschluss präsentieren, der E-Autobauer Tesla gewährt Anlegern dann am Mittwoch einen Blick auf die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

