Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- VW nimmt Produktion in China wieder auf.-- Apollo erwägt wohl Beteiligung an Musks Twitter-Offerte

Anleger dürften sich nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag zurückhalten.

Der DAX wird vorbörslich mit roten Vorzeichen gesehen. Der TecDAX dürfte ebenfalls abgeben.

Ökonomen verweisen am Dienstag auf unterschiedliche internationale Vorgaben, da es einige Märkte gab, die am Montag bereits geöffnet waren. So haben sich die US-Börsen tiefer aus dem Montagshandel verabschiedet. In Asien werden gemischte Vorzeichen beobachtet. In China hat sich die Wirtschaft jüngst etwas eingetrübt, weshalb Zweifel an den Wachstumszielen der Volksrepublik aufkommen.

